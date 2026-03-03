Οι επενδυτές «ξεφορτώνονται» δημόσιο χρέος – Πιο «ψύχραιμη» αντίδραση στην ελληνική αγορά

Ελεγχόμενες οι μεταβολές στις τιμές και τις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων την ώρα που τα αμερικανικά ομόλογα υποχωρούν ακολουθώντας τις τάσεις στις διεθνείς αγορές, όπου οι επενδυτές αποσύρονται από τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων, ως απάντηση στις πιθανές πληθωριστικές επιπτώσεις ενός κλιμακούμενου πολέμου στο Ιράν.

Είναι ενδεικτικό ότι στον απόηχο των τελευταίων εξελίξεων στο μέτωπο του πολέμου η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου αυξήθηκε κατά έξι μονάδες βάσης στο 4,11%, κίνηση που επιταχύνθηκε μετά το άνοιγμα των ευρωπαϊκών συναλλαγών, όπου οι συγκρίσιμες αποδόσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Ιταλίας αυξήθηκαν όλες κατά περισσότερο από 10 μονάδες βάσης.

Οι επενδυτές «ξεφορτώνονται» το δημόσιο χρέος καθώς παρατηρούν πώς μια παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μπορεί να αυξήσει την τιμή του πετρελαίου και να επιταχύνει τον πληθωρισμό. Ένα παρατεταμένο σοκ στις τιμές του πετρελαίου της τάξης των 20 δολαρίων το βαρέλι θα μπορούσε να αυξήσει τον παγκόσμιο πληθωρισμό έως και 1 ποσοστιαία μονάδα, σύμφωνα με αναλυτές της Societe Generale, που επικαλείται το Bloomberg.

Αυτές οι ανησυχίες αλλοιώνουν την ελκυστικότητα των περιουσιακών στοιχείων σταθερού εισοδήματος ως καταφυγίων, με τα ομόλογα, ήτοι το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας, της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας, της Νότιας Κορέας και της Ινδονησίας να καταγράφει ζημίες.

Ο αντίκτυπος της σύγκρουσης στον ενεργειακό εφοδιασμό, ο οποίος έχει οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου σε απότομη άνοδο, είναι το επίκεντρο των ανησυχιών των επενδυτών που πλέον βλέπουν περιορισμένες μειώσεις επιτοκίων.

Σημειώνεται ότι η αγορά έχει αποτιμήσει πλήρως μια δεύτερη μείωση των επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας φέτος ενώ προεξοφλεί και μια αύξηση του βασικού επιτοκίου από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Εντωμεταξύ, οι κινήσεις στα αμερικανικά ομόλογα είναι λιγότερο έντονες από ό,τι σε άλλες αγορές ομολόγων αντανακλώντας την άποψη ότι η παραγωγή ενέργειας των ΗΠΑ μπορεί να προστατεύσει την οικονομία από τους παγκόσμιους κραδασμούς στην προσφορά αλλά η ελκυστικότητα των αμερικανικών ομολόγων ως καταφυγίου θεωρείται περιορισμένη σε αυτή τη συγκυρία, δεδομένων των ανησυχιών για τον πληθωρισμό.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η ελληνική αγορά, αν και από χθες φάνηκε να επηρεάζεται από τις ρευστοποιήσεις λόγω της επιδείνωσης του διεθνούς κλίματος, απορροφά την προσφορά, με αποτέλεσμα η τιμή και η απόδοση του 10ετούς ομολόγου να μην καταγράφουν ακραίες διακυμάνσεις. Αυτό συνδέεται, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς ομολόγων, με τις μικρές δανειακές ανάγκες που αντιμετωπίζει το ελληνικό δημόσιο για το 2025.

Ειδικότερα, η απόδοση του 10ετούς έκλεισε χθες στα 3,33% και σήμερα κινείται πάνω από τα 3,46%, την ώρα που το αντίστοιχο γερμανικό εμφανίζει απόδοση 2,79%.

Σε αυτό το περιβάλλον αύριο (04.03.2026) ο ΟΔΔΗΧ διεξάγει την τακτική δημοπρασία ετήσιων εντόκων γραμματίων, για να αντλήσει 400 εκατομμύρια ευρώ από την αγορά, με λήξη στις 05.03.2027. Πέρα από τις βασικές προσφορές, προβλέπεται ότι μπορεί να δεχθεί και επιπλέον ποσό έως 25% πάνω από τα 400 εκατ. ευρώ, δηλαδή έως άλλα 100 εκατ. ευρώ, αν υπάρχει ζήτηση, ανεβάζοντας το σύνολο έως 500 εκατ. ευρώ.

Πέραν τούτου, η αυριανή δημοπρασία θα μπορούσε να προσφέρει ένα «σήμα» για την ζήτηση για ελληνικούς τίτλους σε αυτές τις συνθήκες, αλλά αρκετά περιορισμένου εύρους λόγω χρονικής διάρκειας και λόγω του ότι αφορά κυρίως το τραπεζικό δίκτυο αγοραστών. Ενδιαφέρον, ωστόσο, θα έχει, το πού θα κυμανθεί η απόδοση συγκριτικά με την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία.