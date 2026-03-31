Συγκρατημένη άνοδος στο πετρέλαιο ενώ τα καύσιμα «καλπάζουν» – Θα έρθει ώρα που η αγορά δεν θα αντιδρά στα tweet του Τραμπ, λένε αναλυτές

Ένα μήνα μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, το αργό πετρέλαιο κινείται σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, παρατηρούνται σημάδια περιορισμού της προσφοράς σχεδόν παντού, από τις πτήσεις που καθηλώνονται μέχρι τα sold out πρατήρια καυσίμων ενώ η βενζίνη καλπάζει ξεπερνώντας αυτή την εβδομάδα στην Ελλάδα τα 2,10 ευρώ το λίτρο και φτάνοντας τα 4 δολάρια -από σήμερα- στις ΗΠΑ.

Αλλά η μεγαλύτερη διαταραχή στην προσφορά πετρελαίου, βενζίνης και άλλων καυσίμων δεν έχει γίνει ακόμη εμφανής όπως φαίνεται από τις τιμές των κύριων δεικτών αναφοράς αργού πετρελαίου. Πρακτικά, οι τιμές στα καύσιμα αυξάνονται ραγδαία ενώ πιο συγκρατημένες είναι οι αυξήσεις των διεθνών τιμών του πετρελαίου, καθώς φαίνεται να επηρεάζονται ακόμη από τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου.

Με άλλα λόγια, η διεθνής αγορά πετρελαίου μπορεί να εξακολουθεί να διαπραγματεύεται τις ελπίδες για κατάπαυση του πυρός, αλλά στον πραγματικό κόσμο οι συνέπειες είναι ήδη παραπάνω από αισθητές, μια διαφοροποίηση που εκτιμάται ότι έχει ημερομηνία λήξης.

Είναι ενδεικτικό ότι η αντίδραση της αγοράς ήταν περιορισμένη στην είδηση ότι το Ιράν επιτέθηκε στο κουβεϊτιανό πετρελαιοφόρο Al-Salmi κοντά στο Ντουμπάι. Ειδικότερα, στις συναλλαγές της Τρίτης (31.3.2026) τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent διαπραγματεύονται γύρω από τα 107 δολάρια το βαρέλι και του αμερικανικού τύπου αργού WTI γύρω στα 103 δολάρια, κοντά δηλαδή στο φράγμα των 100 δολαρίων, το οποίο αποδείχθηκε ανεκτό ακόμη και σε περιόδους εκτός κρίσης έχοντας βρεθεί σε αυτά τα επίπεδα στις αρχές της δεκαετίας του 2010. Ο Νταν Μέρτο, συντάκτης του Bloomberg, αναρωτιέται: αν αυτή είναι μια από τις χειρότερες πετρελαϊκές κρίσεις στην ιστορία, τότε γιατί δεν βλέπουμε τιμές ρεκόρ;

Το 2026 άρχισε με επάρκεια προμηθειών, με τα αμερικανικά κοιτάσματα στη Βραζιλία και τη Γουιάνα να γεμίζουν τα δεξαμενόπλοια γρηγορότερα από ό,τι μπορούσαν να τα ξεφορτώσουν οι αγοραστές των φορτίων ενώ αυτόν τον μήνα, καθώς ο πόλεμος εξελίσσεται, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αποφάσισε να απελευθερώσει ποσότητα ρεκόρ από τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου των μελών του για να διατηρήσει τις τιμές υπό έλεγχο.

Επίσης, σε αυτή τη συγκυρία ορισμένοι χρηματιστές φοβούνται μήπως τους πιάσουν να πιέζουν τις τιμές υπερβολικά προς τη λάθος κατεύθυνση ενώ μέχρι πρόσφατα ένα μόνο tweet του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ήταν αρκετό για να καταρρεύσει η αγορά. Πλέον, οι αγορές δείχνουν πιο επιφυλακτικές με τα μηνύματα που λαμβάνουν κι αυτό σημαίνει ότι πλησιάζει η ώρα που οι διακυμάνσεις στο πετρέλαιο και στα καύσιμα δεν θα αποκλίνουν όσο σήμερα. Όπως σχολιάζει άρθρο του Bloomberg σύντομα θα φτάσουμε στο σημείο όπου οι επαγγελματίες που διαπραγματεύονται τα συμβόλαια του πετρελαίου δεν θα αντιδρούν πλέον στα μηνύματα του Λευκού Οίκου που στοχεύουν στη μείωση των τιμών.

Το μεγαλύτερο ζήτημα βέβαια είναι ότι ακόμη και αν ο πόλεμος τελείωνε αύριο, δεν θα τελείωναν οι ενεργειακές διαταραχές καθώς η αποκατάσταση των ζημιών και η ανοικοδόμηση βασικών ενεργειακών υποδομών σε χώρες του Κόλπου θα απαιτήσουν εβδομάδες, μήνες ή ακόμη και χρόνια. Επιπλέον, οι νέοι κανόνες για την διέλευση των δεξαμενόπλοιων από τις επίμαχες ναυτιλιακές οδούς στην περιοχή είναι άγνωστο μέχρι πότε θα διαρκέσουν.

Αν το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ συνεχιστεί τις επόμενες έξι έως οκτώ εβδομάδες η τιμή του αργού πετρελαίου μπορεί να εκτοξευθεί στα 150 ή 200 δολάρια το βαρέλι.