Τα χρηματιστήρια στοιχηματίζουν στην αποκλιμάκωση του πολέμου – Ανοδική αντίδραση στην Αθήνα, σε άνοδο οι δείκτες και στην Ευρώπη

Ισχυρές ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (31.3.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η αξία των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών πλησιάζει τα 50 εκατ. ευρώ λίγο μετά τις 11.40 (ώρα Ελλάδας) με τη μεγαλύτερη άνοδο να καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία (π) (+9,01%) και Εβροφάρμα (+3,895), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: CrediaBank (-1,83%) και ΥΚΝΟΤ (-1,79%).

Η αγορά ανακάμπτει μετά από δύο πτωτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει συνολικές απώλειες 2,58%.

Η αγορά αναμένει την σημερινή απόφαση από τον MSCI σχετικά με την πιθανή αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών ενισχύεται σε ποσοστό πάνω από 1,8% και οδεύει προς τις 2.050 μονάδες. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,73%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 1,14%.

Ανοδικά κινούνται 70 μετοχές, 16 πτωτικά και 7 παραμένουν σταθερές.

Ανοδικά κινούνται όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (+2,42%), της Πειραιώς (+2,40%), της Elvalhalcor (+2,37%), της Jumbo (+2,35%), της Τιτάν (+2,17%) και της Eurobank (+2,12%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Άνοδο σημειώνουν σήμερα Τρίτη (31.3.2026) στις πρωϊνές συναλλαγές και οι ευρωπαϊκές μετοχές εν μέσω ελπίδων για αποκλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τον δείκτη αναφοράς, ωστόσο, να οδεύει προς τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση του από το 2020.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο 0,87%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου ανεβαίνει κατά 0,87%, ο γερμανικός DAX κατά 0,91% και ο γαλλικός CAC κατά 0,75%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο κερδίζει 0,82% και ο ισπανικός IBEX 35 1,10%.

Ο δείκτης αναφοράς, που έχει υποχωρήσει κατά 8,2% τον Μάρτιο, βρίσκεται σε τροχιά να σπάσει ένα σερί οκτώ μηνών ανόδου.