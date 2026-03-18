Tο ρωσικό πετρέλαιο μπαίνει δυναμικά στο «παιχνίδι»: Τα δεξαμενόπλοια που ξεκινούν για Κίνα και πάνε Ινδία και το άλμα των τιμών

Ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο φορτωμένο με πετρέλαιο που κατευθυνόταν προς την Κίνα έκανε στροφή 180 μοιρών στη Νότια Σινική Θάλασσα και τώρα σπεύδει προς την Ινδία, καθώς το Νέο Δελχί άρχισε να διπλασιάζει τις εισαγωγές από τη Μόσχα αποσπώντας φορτία από άλλους προρισμούς.

Το δεξαμενόπλοιο Aqua Titan πρόκειται να φτάσει στο New Mangalore στις 21 Μαρτίου με φορτίο ρωσικού πετρελαίου Urals, το οποίο φόρτωσε από λιμάνι της Βαλτικής Θάλασσας στα τέλη Ιανουαρίου, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων που επικαλείται το Bloomberg. Το πλοίο Aframax αρχικά έδωσε ως προορισμό το κινεζικό λιμάνι Rizhao, προτού κάνει στροφή στα ύδατα της Νοτιοανατολικής Ασίας στα μέσα Μαρτίου, λίγες ημέρες αφότου οι ΗΠΑ έδωσαν το «πράσινο φως» στην Ινδία να αυξήσει προσωρινά τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Τα ινδικά διυλιστήρια φέρονται να έλαβαν την εντυπωσιακή ποσότητα των 30 εκατομμυρίων βαρελιών ρωσικού πετρελαίου, την εβδομάδα που ακολούθησε την σχετική παραχώρηση των ΗΠΑ, μια κίνηση που είχε ως στόχο να βοηθήσει τη χώρα να αντιμετωπίσει την κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με άμεσο αποτέλεσμα απώλεια προμηθειών.

Ο πόλεμος στο Ιράν συνδέθηκε με ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς έκτοτε, ολοένα σε περισσότερες χώρες έχει επιτραπεί να ξαναρχίσουν τις αγορές πετρελαίου από τη Ρωσία. Αυτό ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω εκτροπές από την Κίνα, η οποία έχει χρησιμεύσει ως έσχατη λύση για τη Μόσχα τους τελευταίους μήνες, αφού η Ινδία μείωσε τις αγορές της.

Η επιστροφή των αγοραστών, συμπεριλαμβανομένων αγοραστών σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα, είναι πιθανό να ωθήσει τις τιμές υψηλότερα. Τουλάχιστον επτά δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο άλλαξαν προορισμό στη μέση του ταξιδιού τους από την Κίνα στην Ινδία, σύμφωνα με την Vortexa, με όλα τα μεγάλα διυλιστήρια της Ινδίας να αναζητούν από την αγορά το αργό πετρέλαιο που απαιτείται για τις ανάγκες της χώρας.

Ένα ακόμη δεξαμενόπλοιο suezmax, το Zouzou N οδεύει για το λιμάνι Sikka της Ινδίας, με εκτιμώμενη ημερομηνία άφιξης στις 25 Μαρτίου, σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων. Το δεξαμενόπλοιο μεταφέρει αργό πετρέλαιο CPC Blend του Καζακστάν, σύμφωνα με την Kpler. Είχε αποπλεύσει από το Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα της Ρωσίας προς το Ριζάο της Κίνξας, πριν γυρίσει στις αρχές Μαρτίου για να κατευθυνθεί προς την Ινδία.

To άλμα των τιμών του ρωσικού πετρελαίου

Εντωμεταξύ, οι τιμές για το βασικό μείγμα εξαγωγών της Ρωσίας που παραδίδεται στην Ινδία έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, αφότου οι ΗΠΑ διεύρυναν την άδεια που επιτρέπει στις χώρες να αγοράζουν το αργό πετρέλαιο της χώρας.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Ουραλίων στη δυτική ακτή της Ινδίας έφτασε τα 98,93 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή (13.3.2026) σύμφωνα με στοιχεία της Argus Media που επικαλείται το Bloomberg ενώ συνεχίζεται το ράλι. Η τιμή, η οποία περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, είναι η υψηλότερη από τότε που η Ρωσία άρχισε να ανακατευθύνει εξαγωγές αργού πετρελαίου στην Ινδία μετά την εισβολή της στην Ουκρανία στις αρχές του 2022.

Η άνοδος αυτή έρχεται μετά τις υψηλότερες παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η έκπτωση στο ρωσικό αργό πετρέλαιο που μεταφέρεται στα ινδικά λιμάνια μειώθηκε στα 4,80 δολάρια το βαρέλι έναντι του παγκόσμιου δείκτη αναφοράς Dated Brent από την περασμένη εβδομάδα, το χαμηλότερο επίπεδο εδώ και πάνω από τέσσερις μήνες.

Η μέση τιμή του βαρελιού Urals στα δυτικά λιμάνια της Ρωσίας έφτασε τα 73,73 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή, η υψηλότερη από τα μέσα Ιουλίου 2024, σύμφωνα με την Argus Media. Την ίδια στιγμή η τιμή παράδοσης του ρωσικού Urals που παραδίδεται στην Ινδία σκαρφαλώνει σε επίπεδα ρεκόρ κοντά στα 99 δολάρια το βαρέλι λόγω της κατάστασης στρες στην αγορά από τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και τη χαλάρωσης των αμερικανικών κυρώσεων.

Η τιμή πάντως εξακολουθεί να είναι πολύ πάνω από τον μέσο όρο των 59 δολαρίων ανά βαρέλι που προβλέπεται στον προϋπολογισμό της Ρωσίας για το τρέχον έτος. Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν προέτρεψε τους παραγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου της χώρας να επωφεληθούν από την άνοδο των τιμών των βασικών προϊόντων, αλλά προειδοποίησε ότι η αύξηση είναι «σίγουρα προσωρινή» και ότι οι αξιωματούχοι και οι εταιρείες θα πρέπει να κάνουν ανάλογα τον προγραμματισμό τους.