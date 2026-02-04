Το χρυσό και το ασήμι ανακάμπτουν, αλλά οι ανησυχίες για τη μεταβλητότητα παραμένουν

Οι τιμές του χρυσού και του ασημιού καταγράφουν έντονη μεταβλητότητα τις τελευταίες εβδομάδες.

Συγκεκριμένα, οι τιμές των πολύτιμων μετάλλων εκτινάχθηκαν σε ιστορικά υψηλά δεκαετίας, με τον χρυσό να έχει ξεπεράσει ακόμα και τα 5.500 δολάρια ανά ουγγιά τον Ιανουάριο και το ασήμι να φτάνει άγγιξε ακόμη και τα 120 δολάρια ανά ουγγιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την Παρασκευή (30.1.2026) οι τιμές υποχώρησαν σημαντικά, με τον χρυσό να «βουτά» πάνω από 10% και το ασήμι να κάνει ακόμα μεγαλύτερη πτώση, έως 31% υποχωρώντας στα 79 δολάρια ανά ουγγιά, την χειρότερή του ημέρα από τον Μάρτιο του 1980.

Παρ’ όλα αυτά αυτή τη βδομάδα παρατηρείται αντίδραση, με τις τιμές να ενισχύονται λόγω επανατοποθέτησης επενδυτών, ένδειξη ότι η ζήτηση παραμένει ενεργή. Αναλυτές, πάντως, προειδοποιούν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ενδείξεις πιθανής περαιτέρω πίεσης αν η αγορά θεωρηθεί «φουσκωμένη» μετά το πρόσφατο ράλι.

Πολλοί αναμένουν ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να δοκιμάζουν νέα υψηλά μέσα στο 2026 λόγω γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων, κεντρικών τραπεζών που αγοράζουν χρυσό και της ευρείας ζήτησης για «ασφαλή καταφύγια». Ενώ οι τιμές κατέρρευσαν απότομα, το μεγάλο trend παραμένει ανοδικό για χρυσό και ασήμι.

Σήμερα Τετάρτη (4.2.2026) τα μέταλλα συνέχισαν την άνοδό τους με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι η περαιτέρω άνοδος θα εξαρτηθεί από την πορεία των συναλλαγματικών ισοτιμιών και τις προσδοκίες για τα επιτόκια. Η τιμή spot του χρυσού σημειώνει άνοδο 1,18%, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού σημείωσαν άνοδο περίπου 3,4%, στα 5.100 δολάρια. Εν τω μεταξύ, η τιμή του ασημιού αυξάνεται κατά 6,02% στα 90 δολάρια ανά ουγγιά. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του ασημιού σημείωσαν άνοδο 8% στα 90,16 δολάρια.

Οι αναλυτές επισημαίνουν αρκετούς παράγοντες που συνέβαλαν στη μεταβλητότητα και ένας από αυτούς είναι η αναταραχή γύρω από την ηγεσία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) και τις προσδοκίες για νομισματική πολιτική, ειδικά μετά την επιλογή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον Κέβιν Γουόρς ως επόμενου προέδρου της Fed. Η αγορά «διάβασε» αρχικά λάθος τις πιθανές συνέπειες, οδηγώντας σε αιφνίδιες ρευστοποιήσεις.