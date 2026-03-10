Βουτιά κάτω από τα 90 δολάρια στο πετρέλαιο και δυναμική αντίδραση στα χρηματιστήρια φέρνουν οι προσδοκίες για το «τέλος» του πολέμου

Παγκόσμια ανακούφιση επικρατεί σήμερα (10.3.2026) στις διεθνείς αγορές, με την τιμή του πετρελαίου να υποχωρεί και τα χρηματιστήρια να καταγράφουν άνοδο, μετά τις χθεσινές (9.3.2026) δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα «τελειώσει σύντομα».

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ανέστρεψαν τον φόβο για παρατεταμένη πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή και λειτούργησαν ως καταλύτης για ένα κύμα ρευστοποιήσεων στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου και αγοραστικού ενδιαφέροντος στις μετοχές.

Αυτή την ώρα η τιμή του αργού πετρελαίου Brent υποχωρεί κατά 11,21%, στα 87,866 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) έχει πέσει στα 84,161 δολάρια, με μείωση -11%.

Σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο, το ολλανδικό συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης TTF, που θεωρείται η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς, καταγράφει πτώση 12,93%, στα 49,15 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Οι δηλώσεις του Τραμπ σε μια δημοσιογράφο του τηλεοπτικού δικτύου CBS, ότι ο πόλεμος στο Ιράν έχει «σχεδόν» τελειώσει, επειδή η Τεχεράνη δεν διαθέτει πλέον πολεμικό ναυτικό, αεροπορία ή τηλεπικοινωνίες, «καθησύχασαν τους φόβους για έναν μακροχρόνιο πόλεμο, ικανό να προκαλέσει ένα στασιμοπληθωριστικό σοκ», μια κατάσταση που συνδυάζει τον υψηλό πληθωρισμό με την αναιμική ανάπτυξη, σύμφωνα με τους αναλυτές της Deutsche Bank.

Στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια οι επενδυτές εμφανίζονταν πιο αισιόδοξοι από τους Αμερικανούς, όπου η Wall Street παραμένει πιο επιφυλακτική στο άνοιγμα της, με τον βιομηχανικό δείκτη Dow Jones να ξεπερνά τις 48.000 μονάδες, με άνοδο 0,80%. Ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,57% και ο Nasdaq 0,75%.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 έκλεισε με άνοδο 1,88%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου έκλεισε στο +1,59%, ο γερμανικός DAX στο +2,39% και ο γαλλικός CAC στο +1,79%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημείωσε άνοδο 2,67% και ο ισπανικός IBEX 35 3,05%.

Και στο ελληνικό χρηματιστήριο οι μετοχές ξέσπασαν ανοδικά με οδηγό το +5,9% των τραπεζών. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στο +3,62% και στις 2.178,76 μονάδες και