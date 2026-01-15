Βουτιά στις τιμές του πετρελαίου: Υποχωρούν πάνω από 3% μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν περισσότερο από 3% σήμερα τα ξημερώματα, αφού ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδειξε ότι ενδέχεται να μην επιτεθεί στο Ιράν.

Συγκεκριμένα, το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate (WTI) στις 04:17 (ώρα Ελλάδας) υποχωρούσε κατά 3%, στα 60,16 δολάρια, ενώ αυτό του Brent Βόρειας Θάλασσας κατά 2,87%, στα 64,61 δολάρια, έπειτα από δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, κατά τον οποίο «οι σκοτωμοί» στο Ιράν «τέλειωσαν», καθώς και την επιλογή του Αμερικανού προέδρου να παραμείνει αόριστος για το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι τιμές είχαν αυξηθεί αλματωδώς τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας της κλιμάκωσης των εντάσεων στο Ιράν, που σπαρασσόταν από ογκώδεις διαδηλώσεις που κατεστάλησαν βίαια, και των απειλών της Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ότι «μας έχουν ενημερώσει ότι οι δολοφονίες στο Ιράν έχουν σταματήσει. Έχουν σταματήσει. Έχουν σταματήσει και δεν υπάρχει σχέδιο για εκτελέσεις». Ο πρόεδρος είχε προηγουμένως απειλήσει να λάβει «πολύ σκληρά μέτρα» εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας εάν εκτελέσει διαδηλωτές.