Wall Street: Απώλειες με φόντο την κρίση στη Μέση Ανατολή

Με απώλειες στους βασικούς δείκτες άνοιξε η εβδομάδα στη Wall Street καθώς ο πόλεμος στο Ιράν προκάλεσε νέα αύξηση στην τιμή του πετρελαίου και ταυτόχρονα αποθάρρυνε τους επενδυτές.

Η προοπτική αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή δέχεται νέο πλήγμα, κάτι που «περνά» και στη Wall Street, καθώς οι εχθροπραξίες αναζωπυρώθηκαν και πέρα από τον πόλεμο στο Ιράν, στο Λίβανο, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ δεν βιάζονται να τερματίσουν τον πόλεμο και τις δύο πλευρές δείχνει να χωρίζει μεγάλη απόσταση.

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Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός Dow Jones σημείωσε απώλειες της τάξης του 0,51% στις 53.459 μονάδες, ο ευρύτερος S&P 500 έκλεισε στο -0,52% στις 7.745 μονάδες και ο τεχνολογικός Nasdaq έκανε «ποδαρικό» της εβδομάδας στο -0,32% και τις 26.644 μονάδες.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου κινήθηκε στο 4,72%, ενώ η απόδοση του 30ετούς ξεπέρασε το 5,3%, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο από το 2007.

Οι επενδυτές εξακολουθούν να βλέπουν τον πληθωρισμό ως βασικό κίνδυνο για την αμερικανική οικονομία, ιδιαίτερα καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή δημιουργούν τον κίνδυνο νέων πιέσεων στις τιμές της ενέργειας. Ωστόσο, τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό και τις λιανικές πωλήσεις έχουν περιορίσει τις προσδοκίες για άμεση αύξηση των επιτοκίων από τη Fed στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

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Υπενθυμίζεται πως ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε μόλις 0,1% τον Ιούλιο σε μηνιαία βάση, ενώ ο ετήσιος πληθωρισμός υποχώρησε στο 3,4%. Παράλληλα, οι τιμές παραγωγού παρέμειναν αμετάβλητες σε μηνιαία βάση τον Ιούλιο, ενώ οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ μειώθηκαν απροσδόκητα κατά 0,6%, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι η αμερικανική οικονομία εμφανίζει σημάδια επιβράδυνσης.

Τα δεδομένα αυτά έχουν απομακρύνει το ενδεχόμενο μιας άμεσης αύξησης των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, ο πληθωρισμός παραμένει αισθητά πάνω από τον στόχο του 2% της Fed, ενώ μια νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τις πληθωριστικές πιέσεις και να περιπλέξει τις αποφάσεις της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας