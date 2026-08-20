Wall Street: «Βουτιά» των βασικών δεικτών λόγω ομολόγων και Μέσης Ανατολής

Σημαντικές απώλειες υπέστησαν οι βασικοί δείκτες στη Wall Street κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης (20.8.2026), με τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα και τον πόλεμο στο Ιράν να αποθαρρύνουν τους επενδυτές.

Η απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ να διπλασιάσει τις επαναγορές κρατικών ομολόγων έδωσε ώθηση στους επενδυτές την Τετάρτη, αλλά η επήρεια της απόφασης δείχνει να «έσβησε» αμέσως αφού οι αποδόσεις τους αυξάνουν.

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Την ίδια στιγμή, ΗΠΑ και Ιράν δείχνουν να απομακρύνονται καθημερινά και οι αλλεπάλληλες συγκρουσιακές δηλώσεις προκαλούν καθημερινές αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά.

Το κλίμα πολέμου στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει και τη νέα άνοδο στην τιμή του πετρελαίου, καθώς η τιμή του Brent μέσα στη μέρα έφτασε να ξεπεράσει τα 94 δολάρια ανά βαρέλι, για να κλείσει στα 93.188 με αύξηση της τάξης του 1,66%.

Την άνοδο στα 94 δολάρια προκάλεσε η τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι το Ιράν θα μετανιώσει στάση του, καθώς ο ίδιος θα εξαπολύσει «την πιο συντριπτική επιχείρηση οικονομικού πολέμου που διεξήχθη ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρας», ενώ θα προχωρήσει σε «οικονομικό πόλεμο και απομόνωση επιπέδου άνευ προηγουμένου».

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Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός Dow Jones ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στο -1,32%, στις 52.759,21 μονάδες, ο ευρύτερος S&P 500 υπέστη απώλειες της τάξης του 0,87%, κλείνοντας στις 7.641,16 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq έκλεισε στο -1,00%, στις 26.067,81 μονάδες.

Οι επενδυτές επέστρεψαν στις πωλήσεις κρατικών ομολόγων, με την απόδοση του 30ετούς να παραμένει πάνω από το 5%, κοντά στα υψηλότερα επίπεδα από το 2007, φτάνοντας στο 5,248%, ενώ η απόδοση του 10ετούς ενισχύθηκε στο 4,702%

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, θέλησε να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα ανακοινώνοντας ότι η κυβέρνηση ενδέχεται να δώσει έως και 4 δισ. δολάρια ανά πράξη για αγορές κρατικών ομολόγων.