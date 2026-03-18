Χονδρική ηλεκτρικού ρεύματος: Για «γερά νεύρα» οι διακυμάνσεις, απειλούν τους λογαριασμούς που φτάνουν στους καταναλωτές

Ανησυχητικές διακυμάνσεις, που είναι θέμα χρόνου να ακουμπήσουν την τσέπη των καταναλωτών καταγράφουν τις τελευταίες ημέρες οι τιμές χονδρικής ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα.

Αν και σήμερα (18.3.2026) στα στοιχεία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας της ΡΑΑΕ (Day-Ahead Market, DAM) φαίνεται να έχει υποχωρήσει η μέση τιμή χονδρικής ρεύματος κάτω από τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh), αυτή απέχει από το χαμηλό των 27 ευρώ/MWh φέτος, γεγονός που σε συνδυασμό με το τεταμένο κλίμα στην αγορά λόγω του πολέμου, συντηρεί φόβους για πιθανή μετακύλιση αυξήσεων στους λογαριασμούς που φτάνουν στους καταναλωτές.

Η άνοδος επηρεάζεται από τις τιμές του φυσικού αερίου, τις καιρικές συνθήκες που επηρεάζουν τις ΑΠΕ, τη ζήτηση αλλά και τον πόλεμο που «τραβάει» σε διάρκεια συντηρώντας την αναστάτωση στις αγορές. Η μεταβλητότητα προκαλεί αγωνία στους καταναλωτές σε μια περίοδο που σχεδιάζονται μέτρα στήριξης ενόψει ενεργειακής κρίσης στην περίπτωση που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί και παραμείνουν στα ύψη οι τιμές πετρελαίου, φυσικού αερίου και των προϊόντων τους.

Η μεταβλητότητα αποτυπώνεται σε διακυμάνσεις στις τιμές χονδρικής ρεύματος πάνω από 40-50% σε λίγα 24ωρα. Για παράδειγμα, σήμερα παρατηρούμε πτώση 21,8% στα 90,85 ευρώ/MWh που απέχει από τα περίπου 40 ευρώ/MWh μια μέρα πριν αρχίσει ο πόλεμος στο Ιράν. Εντωμεταξύ, είχε προηγηθεί άλμα 40% σε δύο ημέρες, στα 116,2 ευρώ/MWh την Τρίτη (17.3.2026). Η μεταβλητότητα έχει αυξηθεί δραματικά αυτό τον μήνα, από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή ενώ ταυτόχρονα σε τροχιά πάνω από τα 50 ευρώ/MWh κινείται το φυσικό αέριο έχοντας καταγράψει άλμα από τα 30 περίπου στο τέλος του Φεβρουαρίου.

Η επιβάρυνση από τις τιμές του φυσικού αερίου

Ειδικότερα, στις σημερινές συναλλαγές του Ολλανδικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου μειώθηκαν κάτω από τα 51 ευρώ ανά MWh. Οι αγορές αντιδρούν «θετικά» στη συμφωνία στην οποία κατέληξε το Ιράκ με το Κουρδιστάν για την επανέναρξη των εξαγωγών πετρελαίου μέσω αγωγού προς το λιμάνι Τσεϊχάν της Τουρκίας, παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ, ενώ οι ΗΠΑ φάνηκε να εντείνουν τις προσπάθειες για το άνοιγμα της βασικής διαδρομής στοχεύοντας ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις.

Περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών LNG διέρχεται σε εποχή κανονικότητας από τα Στενά του Ορμούζ, που έχουν σε μεγάλο βαθμό κλείσει από τις επιθέσεις του περασμένου μήνα, αναγκάζοντας την Ευρώπη να πληρώνει υψηλότερες τιμές για καύσιμα.

Περίοδος αναπλήρωσης αποθεμάτων για την Ευρώπη

Η αναστάτωση έρχεται ακριβώς πριν από την περίοδο αποθήκευσης στο μπλοκ, με τα επίπεδα αποθήκευσης σήμερα να κινούνται ήδη περίπου 15% κάτω από τον πενταετή μέσο όρο μετά από έναν κρύο χειμώνα. Ως αποτέλεσμα, η Ευρώπη θα χρειαστεί αυξημένες εισαγωγές LNG αυτό το καλοκαίρι. Μάλιστα η HSBC έχει προβλέψει αύξηση τιμών στο φυσικό αέριο κατά 40% φέτος.

Ας σημειωθεί ότι για την Ελλάδα το ΥΠΕΝ επαναλαμβάνει με κάθε ευκαιρία ότι η ενεργειακή επάρκεια της χώρας θεωρείται διασφαλισμένη για τους επόμενους μήνες αλλά προετοιμάζεται για την εφαρμογή μέτρων εθνικών και ευρωπαϊκών ενόψει και της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Η πρόκληση της εξάρτησης από το φυσικό αέριο

Η Ελλάδα, μαζί με άλλες μεσογειακές χώρες όπως η Ιταλία, αντιμετωπίζει υψηλές τιμές λόγω εξάρτησης από το φυσικό αέριο, κάτι που αναμένεται να απασχολήσει τις επαφές υψηλού επιπέδου αυτών των ημερών κι ενώ η κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή προμηνύει περαιτέρω αβεβαιότητα. Η άνοδος της τιμής του φυσικού αερίου μεταφέρεται στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σχεδόν άμεσα λόγω του μοντέλου οριακής τιμολόγησης που έχει υιοθετηθεί. Η τιμή καθορίζεται από την τελευταία μονάδα παραγωγής που απαιτείται για να καλυφθεί η ζήτηση, που συνήθως στην Ευρώπη συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, είναι συνήθως μονάδα με φυσικό αέριο.

Συμπερασματικά, η ενεργειακή ασφάλεια και ανθεκτικότητα εξαρτάται μακροπρόθεσμα από τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου. Η περιορισμένη διέλευση δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ, έχει διαταράξει την παγκόσμια αγορά.