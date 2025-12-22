Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακή άνοδος 0,02% – Σταθερές οι μετοχές στις ευρωαγορές

Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (22.12.2025) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέρχεται στα 11,74 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+1,72%), της Πειραιώς (+1,17%) και της Motor Oil (+0,98%).

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.112,83 μονάδες σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,02%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,07%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,40%.

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Σαράντης (-2,06%), της Coca Cola HBC (-1,53%) και της Metlen (-0,62%).

Ανοδικά κινούνται 44 μετοχές, 37 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Δρομέας (+3,49%) και Μουζάκης(κ) (+3,45%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ελλάκτωρ (-24,7%) και Μαθιός Πυρίμαχα (-3,06%).

Η μετοχή της Ελλάκτωρ διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στο προσωρινό μέρισμα ύψους 0,50 ευρώ ανά μετοχή.

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Σταθερές οι μετοχές στις ευρωαγορές

Σταθερές ήταν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με την άνοδο των μετοχών τεχνολογίας και αυτών που σχετίζονται με τα εμπορεύματα να προσφέρει στήριξη στην αγορά.

Συγκεκριμένα, οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται ως εξής:

FTSE 100 (Λονδίνο): -0.42%

DAX (Φρανκφούρτη): +0.06%

CAC 40 (Παρίσι): -0.32%

FTSE MIB (Μιλάνο): -0.34%

IBEX 35 (Μαδρίτη): -0.24%

Stoxx 600 (Ευρώπη): -0.18%