Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτωτική αρχή για τον Γενικό Δείκτη – Διακυμάνσεις στην Ευρώπη

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (30.3.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω μικρής υποχώρησης και των ευρωπαϊκών αγορών με τους επενδυτές να παρουσιάζονται επιφυλακτικοί καθώς ο πόλεμος εισέρχεται στον δεύτερο μήνα, χωρίς ενδείξεις γρήγορης αποκλιμάκωσης.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο ελληνικό χρηματιστήριο, διαμορφώνεται στις 2.018,97 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,23%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 17,25 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,33%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,49%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (+1,67%), της Motor Oil (+1,07%), της ΔΕΗ (+0,80%) και του ΔΑΑ (+0,58%). Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Allwyn (-2,28%), της Viohalco (-2,16%), της Metlen (-1,88%), της Πειραιώς (-1,42%) και της Aktor (-1,20%).

Ανοδικά κινούνται 26 μετοχές, 54 πτωτικά και 16 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία (π) (+9,01%) και Γενική Εμπορίου (+5,63%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:CrediaBank (-10,59%) και Εβροφάρμα (-5,40%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Μικρές διακυμάνσεις κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τους επενδυτές να αναμένουν την ανακοίνωση στοιχείων για τον πληθωρισμό στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία, και να παρακολουθούν τις εξελίξεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ήταν αμετάβλητος στις 574,98 μονάδες. Ο κλάδος των εταιριών αμυντικού εξοπλισμού ήταν αυτός με τις μεγαλύτερες απώλειες, με πτώση 0,8%.

Η πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου σε άλμα, τροφοδοτώντας τους φόβους για πληθωρισμό και ωθώντας τον ευρωπαϊκό δείκτη STOXX 600 προς τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση του από τον Μάρτιο του 2020.

Η σύγκρουση δεν φαίνεται να αποκλιμακώνεται, με τους φιλοϊρανούς μαχητές Χούθι της Υεμένης να εκτοξεύουν πυραύλους κατά του Ισραήλ, προκαλώντας μεγαλύτερη ένταση και αυξάνοντας τους φόβους για περαιτέρω διατάραξη στις θαλάσσιες οδούς. Η τιμή του πετρελαίου μπρεντ ξεπέρασε σήμερα τα 115 δολάρια το βαρέλι.