Χρηματιστήριο Αθηνών: Βαθαίνει η πτώση για το Γενικό Δείκτη – Αρνητικό κλίμα και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο σημερινό άνοιγμα, με την αγορά να υποχωρεί κάτω από τα επίπεδα των 2.100 μονάδων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, διαμορφώνεται στις 2.073,69 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 2%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 100,45 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης μικρή άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (+0,25%) και του ΟΛΠ (+0,11%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (-4,15%), της Εθνικής (-3,87%), της Eurobank (-2,70%), της Viohalco (-2,52%) και της Coca Cola HBC (-2,25%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και της Eurobank, διακινώντας 9.019.081 και 1.833.054 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Alpha Bank με 33,52 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 13,05 εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινούνται 17 μετοχές, 93 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Minerva (+6,88%) και Δρομέας (+2,28%). Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Alpha Bank (-4,15%) και της Εθνικής (-3,87%).

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια – Αρνητικές τάσεις με φόντο τη πολιτική κρίση στη Γαλλία

Αρνητικό κλίμα επικρατεί και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφει ο γαλλικός Cac 40, με τις αγορές να επηρεάζονται αρνητικά από τη νέα πολιτική κρίση στη Γαλλία, αλλά και από την παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου στη Fed και την απόλυση του μέλους του Δ.Σ της Fed, Λίζα Κουκ.

Πιο συγκεκριμένα οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται ως εξής:

FTSE 100 (Λονδίνο): -0,75%

DAX (Φρανκφούρτη): -0,54%

CAC 40 (Παρίσι): -1,50%

FTSE MIB (Μιλάνο): -0,75%

IBEX 35 (Μαδρίτη): -0,77%

Stoxx 600 (Ευρώπη): -0,62%