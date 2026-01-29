Υποχωρεί από τα επίπεδα ρεκόρ η τιμή του χρυσού – Έντονη μεταβλητότητα στην αγορά

Σε υποχώρηση βρίσκεται η τιμή του χρυσού το απόγευμα της 29.01.2026, στις 19:30 ώρα Ελλάδας, μετά από το ενδοημερήσιο ρεκόρ το οποίο κατέγραψε νωρίτερα.

Πιο συγκεκριμένα, πλέον η τιμή του χρυσού στην αγορά spot κινείται στα 5.294,98 δολάρια ανά ουγγιά με ημερήσια πτώση 122,34 δολάρια ή 2,26% σε σχέση με το προηγούμενο κλείσιμο, με έντονα σημάδια μεταβλητότητας στην αγορά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σημερινή συνεδρίαση ξεκίνησε με ανοδική ορμή, έβγαλε όμως γρήγορα έντονες εναλλαγές και γύρισε σε διόρθωση, μετά από ένα νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό κοντά στα 5.600 δολάρια ανά ουγγιά.

Το εύρος κίνησης του χρυσού μέσα στην ημέρα είναι εντυπωσιακό, από χαμηλό 5.104,60 έως υψηλό 5.595,44 δολάρια ανά ουγγιά. Το συγκεκριμένο υψηλό συμπίπτει με το υψηλό 52 εβδομάδων, κάτι που δείχνει ότι το ράλι δεν έχει «σβήσει», αλλά δοκιμάζεται από κατοχύρωση κερδών από πλευράς επενδυτών που επιδώκουν να κεφαλαιοποιήσουν την άνοδο. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή παραμένει σε υψηλή ζώνη, αν και κάτω από το προηγούμενο κλείσιμο των 5.417,32 δολαρίων, παρότι οι κινήσεις εντός της συνεδρίασης είναι μεγάλες.

Το ασήμι ακολουθεί την ίδια εικόνα μεταβλητότητας. Η τιμή διαπραγματεύεται στα 112,6755 δολάρια ανά ουγγιά, με απώλειες 4,1300 δολάρια ή 3,54%. Ενδοσυνεδριακά κινήθηκε από 106,8110 έως 121,6485 δολάρια ανά ουγγιά, με το υψηλό της ημέρας να είναι ταυτόχρονα και υψηλό 52 εβδομάδων. Η διόρθωση δεν αναιρεί το γεγονός ότι το ασήμι έχει βρεθεί τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο, μετά την κίνηση πάνω από τα 100 δολάρια ανά ουγγιά που αποτελεί ιστορικό ορόσημο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην πλατίνα, η τιμή βρίσκεται στα 2.591,76 δολάρια ανά ουγγιά, μειωμένη κατά 114,19 δολάρια ή 4,22% στη διάρκεια της ημέρας. Το ημερήσιο εύρος είναι 2.504,9 έως 2.822,17 δολάρια, ενώ το υψηλό 52 εβδομάδων βρίσκεται στα 2.923,66 δολάρια ανά ουγγιά. Το ενδιαφέρον γύρω από την πλατίνα έχει ενταθεί, καθώς η τιμή πέρασε αυτή την εβδομάδα και πάνω από τα 2.900 δολάρια για πρώτη φορά, πριν ακολουθήσει η σημερινή διόρθωση.

Τέλος, το παλλάδιο κινείται στα 2.016,27 δολάρια ανά ουγγιά, με πτώση 41,07 δολάρια ή 2%. Το εύρος της ημέρας είναι 1.929,85 έως 2.140,06 δολάρια, ενώ το υψηλό 52 εβδομάδων τοποθετείται στα 2.183,86 δολάρια ανά ουγγιά. Το παλλάδιο κινείται σε υψηλά τετραετίας, καθώς η συνολικότερη στροφή στα εμπορεύματα και η βιομηχανική χρήση του μετάλλου κρατούν αυξημένη την προσοχή των επενδυτών.