Άλμα στα spreads των γαλλικών ομολόγων φέρνει η κρίση της κυβέρνησης Μπαϊρού

Στις 80 μονάδες βάσης ανέβηκε το ασφάλιστρο απόδοσης (spread) των ομολόγων αναφοράς της Γαλλίας έναντι των κρατικών ομολόγων της Γερμανίας για πρώτη φορά από τον Απρίλιο, αντανακλώντας την αυξανόμενη ανησυχία των επενδυτών για τις πολιτικές προοπτικές της χώρας .

Το κόστος δανεισμού για το γαλλικό 10ετές ομόλογο αυξήθηκε έως και τρεις μονάδες βάσης, φτάνοντας στο 3,53% την Τετάρτη (27.8.25). Έτσι διεύρυνε το spread σε σχέση με τα αντίστοιχα ομόλογα της Γερμανίας. Το χάσμα μεταξύ των δύο ήταν μόλις 65 μονάδες βάσης πριν από δύο εβδομάδες, σύμφωνα με το Bloomberg.

Οι γαλλικές αγορές βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής από την απόφαση του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού τη Δευτέρα να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνησή του στις 8 Σεπτεμβρίου — μια προσπάθεια να αναγκάσει τα κόμματα να λάβουν θέση σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού του.

Η κίνηση του spread την Τετάρτη ήταν λιγότερο δραματική από ό,τι παρατηρήθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ενώ ο δείκτης CAC 40 της Γαλλίας έδειξε σημάδια σταθεροποίησης, σημειώνοντας άνοδο 0,3% μετά από δύο ημέρες πτώσης.

Ο Μπαϊρού αντιμετωπίζει πολιτικές αντιδράσεις κατά των περικοπών δαπανών ύψους 44 δισεκατομμυρίων ευρώ και των αυξήσεων φόρων, τις οποίες θεωρεί ζωτικής σημασίας για την αποτροπή της καταστροφής για τα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας. Ένα παρόμοιο σενάριο πέρυσι προκάλεσε αναταραχή στα γαλλικά περιουσιακά στοιχεία και τελικά οδήγησε στην απομάκρυνση του προκατόχου του Μπαϊρού μετά από μόλις 90 ημέρες.

Εάν η πολιτική κρίση της χώρας επιδεινωθεί, η διαφορά απόδοσης του 10ετούς ομολόγου έναντι του γερμανικού ομολόγου θα μπορούσε να εκτοξευθεί στις 100 μονάδες βάσης για πρώτη φορά από το 2012, σύμφωνα με τον Guillaume Rigeade , συν-επικεφαλής σταθερού εισοδήματος της Carmignac.

«Η δημοσιονομική εξυγίανση αποτελεί εθνική επιταγή», δήλωσε ο Geoff Yu , μακροοικονομικός στρατηγικός αναλυτής για την περιοχή EMEA στην Bank of New York Mellon. «Αναμένουμε ότι τα γαλλικά ομόλογα θα συνεχίσουν να έχουν κακή απόδοση», σημείωσε ο ίδιος.

Προειδοποίησε ότι η συσσωρευμένη τοποθέτηση σε γαλλικά κρατικά ομόλογα αποτελεί μεγαλύτερη απειλή από ό,τι κατά τη διάρκεια ενός παρόμοιου επεισοδίου πολιτικού κινδύνου το 2024, με τον κίνδυνο συσσωρευμένων εκροών να είναι «εξαιρετικά υψηλός».

Τρεις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας επίκεινται επίσης τους επόμενους μήνες. Η Fitch Ratings έχει προγραμματίσει να αξιολογήσει τη Γαλλία στις 12 Σεπτεμβρίου – λίγες μόνο ημέρες μετά την κοινοβουλευτική ψηφοφορία – και θα μπορούσε να υποβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας σε A+, μια κίνηση που θα μπορούσε να αποδειχθεί καταλύτης για περαιτέρω αστάθεια των ομολόγων.

Η τελευταία περίοδος πολιτικής αστάθειας αναμένεται επίσης να θέσει σε κίνδυνο την αναδυόμενη οικονομική ανάκαμψη, καθώς οι εταιρείες αναστέλλουν τις προσλήψεις και τις επενδύσεις. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η οικονομική ανάπτυξη θα φτάσει το 0,7% φέτος.