Άρχισαν οι εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ και Κίνας στο Παρίσι – Η ατζέντα

Κορυφαίοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Κίνας ξεκίνησαν σήμερα (15.3.2026) έναν νέο γύρο συνομιλιών στο Παρίσι, με στόχο να επιλύσουν τα εμπόδια στην εμπορική εκεχειρία μεταξύ των δύο χωρών και να προετοιμάσουν το έδαφος για την επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στα τέλη Μαρτίου.

Οι συζητήσεις, υπό την ηγεσία του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ και του Κινέζου αντιπροέδρου Χε Λιφένγκ, αναμένεται να επικεντρωθούν στην αλλαγή των αμερικανικών δασμών, τη ροή ορυκτών σπάνιων γαιών και μαγνητών κινεζικής παραγωγής προς αμερικανούς αγοραστές, τους αμερικανικούς ελέγχους στις εξαγωγές υψηλής τεχνολογίας και τις κινεζικές αγορές αμερικανικών γεωργικών προϊόντων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο πλευρές ξεκίνησαν τις συνομιλίες σήμερα το πρωί στην έδρα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στο Παρίσι, σύμφωνα με αξιωματούχο του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ. Η Κίνα δεν είναι μέλος του οργανισμού, ο οποίος αποτελείται από 38 κυρίως πλούσιες δημοκρατίες, και θεωρεί τον εαυτό της αναπτυσσόμενη χώρα.

Ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ για το εμπόριο, Τζέιμισον Γκριρ, θα συμμετάσχει επίσης στις συνομιλίες, οι οποίες αποτελούν συνέχεια μιας σειράς συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν πέρυσι σε ευρωπαϊκές πόλεις με στόχο την άρση των εντάσεων που απειλούσαν με σχεδόν κατάρρευση το εμπόριο μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Αναλυτές του εμπορίου ΗΠΑ-Κίνας δήλωσαν ότι, με τον περιορισμένο χρόνο προετοιμασίας και την προσοχή της Ουάσιγκτον στραμμένη στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, οι προοπτικές για μια σημαντική εμπορική πρόοδο είναι περιορισμένες, τόσο στο Παρίσι όσο και στη σύνοδο κορυφής του Πεκίνου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Και οι δύο πλευρές, νομίζω, έχουν ως ελάχιστο στόχο να πραγματοποιήσουν μια συνάντηση, η οποία θα διατηρήσει κατά κάποιον τρόπο την ισορροπία και θα αποτρέψει μια ρήξη και την εκ νέου κλιμάκωση των εντάσεων», δήλωσε ο Σκοτ Κένεντι, εμπειρογνώμονας σε θέματα κινεζικής οικονομίας στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών (CSIS) στην Ουάσιγκτον.

Ο Τραμπ μπορεί να επιθυμεί να επιστρέψει από το Πεκίνο με σημαντικές δεσμεύσεις από την Κίνα για την παραγγελία νέων αεροσκαφών της Boeing, και την αγορά περισσότερου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και σόγιας από τις ΗΠΑ, αλλά για να το πετύχει αυτό ίσως χρειαστεί να κάνει κάποιες παραχωρήσεις όσον αφορά τους αμερικανικούς ελέγχους στις εξαγωγές, πρόσθεσε ο Κένεντι.

Αντ’ αυτού, ο Κένεντι είπε ότι οι πιθανότητες είναι υψηλές για μια σύνοδο κορυφής που «επιφανειακά υποδηλώνει πρόοδο, αλλά στην πραγματικότητα απλώς αφήνει τα πράγματα όπως ήταν τους τελευταίους τέσσερις μήνες».

Ο Τραμπ και ο Σι ενδέχεται να συναντηθούν άλλες τρεις φορές φέτος, μεταξύ άλλων στη σύνοδο κορυφής του APEC που θα φιλοξενήσει η Κίνα τον Νοέμβριο και στη σύνοδο κορυφής του G20 που θα φιλοξενήσουν οι ΗΠΑ τον Δεκέμβριο, οι οποίες θα μπορούσαν να αποφέρουν πιο απτή πρόοδο.

Ανησυχίες για το πετρέλαιο εν όψει του πολέμου με τον Ιράν

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν θα είναι πιθανότατα στο τραπέζι των συνομιλιών στο Παρίσι, ιδίως σε σχέση με την απότομη άνοδο των τιμών του πετρελαίου και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, μέσω του οποίου η Κίνα εισάγει το 45% του πετρελαίου της. Ο ΥΠΟΙΚ Μπέσεντ ανακοίνωσε την Πέμπτη το βράδυ μια 30ήμερη αναστολή των κυρώσεων, προκειμένου να επιτραπεί η πώληση ρωσικού πετρελαίου που έχει εγκλωβιστεί στη θάλασσα σε δεξαμενόπλοια, μια κίνηση που αποσκοπεί στην αύξηση της προσφοράς.

Χθες Σάββατο (14.3.2026), ο Τραμπ προέτρεψε άλλες χώρες να βοηθήσουν στην προστασία της ναυτιλίας στα Στενά του Ορμούζ, αφού η Ουάσιγκτον βομβάρδισε στρατιωτικούς στόχους στον κόμβο φόρτωσης πετρελαίου του νησιού Χαργκ του Ιράν και το Ιράν απείλησε με αντίποινα.

«Σημαντική» πρόοδος στην οικονομική συνεργασία μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ θα μπορούσε να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη σε μια όλο και πιο εύθραυστη παγκόσμια οικονομία, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Κίνας Xinhua σε σχόλιό του την Κυριακή.

Αναθεώρηση της εμπορικής εκεχειρίας

Οι δύο πλευρές αναμένεται να αξιολογήσουν την πρόοδό τους όσον αφορά την τήρηση των δεσμεύσεων που ανέλαβαν στο πλαίσιο της εμπορικής εκεχειρίας του Οκτωβρίου 2025, η οποία κηρύχθηκε από τον Τραμπ και τον Σι στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Η συμφωνία απέτρεψε μια σημαντική έξαρση των εντάσεων, μείωσε τους αμερικανικούς δασμούς στις κινεζικές εισαγωγές και ανέστειλε για ένα έτος τους αυστηρούς ελέγχους της Κίνας στις εξαγωγές σπάνιων γαιών. Επίσης, ανέστειλε την επέκταση της μαύρης λίστας των ΗΠΑ με τις κινεζικές εταιρείες στις οποίες απαγορεύεται η αγορά αμερικανικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, όπως εξοπλισμός κατασκευής ημιαγωγών.

Η Κίνα συμφώνησε επίσης να αγοράσει 12 εκατομμύρια μετρικούς τόνους αμερικανικής σόγιας κατά τη διάρκεια της εμπορικής περιόδου του 2025 και 25 εκατομμύρια τόνους κατά τη σεζόν του 2026, η οποία θα ξεκινήσει με τη φθινοπωρινή συγκομιδή.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο Μπέσεντ, δήλωσαν ότι η Κίνα έχει μέχρι στιγμής τηρήσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της συμφωνίας του Μπουσάν, αναφέροντας τις αγορές σόγιας που ανταποκρίθηκαν στους αρχικούς στόχους.

Ωστόσο, ενώ ορισμένοι κλάδοι λαμβάνουν εξαγωγές σπάνιων γαιών από την Κίνα, η οποία κυριαρχεί στην παγκόσμια παραγωγή, οι αμερικανικές εταιρείες αεροδιαστημικής και ημιαγωγών δεν τις λαμβάνουν και αντιμετωπίζουν επιδεινούμενη έλλειψη βασικών υλικών, όπως το ύττριο, που χρησιμοποιείται σε ανθεκτικές στη θερμότητα επικαλύψεις για κινητήρες τζετ.

«Οι προτεραιότητες των ΗΠΑ θα αφορούν πιθανώς τις αγροτικές αγορές από την Κίνα και τη μεγαλύτερη πρόσβαση σε κινεζικά σπάνια γαια σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα» στις συνομιλίες του Παρισιού, δήλωσε ο Γουίλιαμ Τσόι, ανώτερος ερευνητής στο Hudson Institute, ένα think tank της Ουάσιγκτον.