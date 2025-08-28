Γαλλική τράπεζα ρίχνει στην αγορά το πρώτο ομόλογο με στόχο τη χρηματοδότηση της πολεμικής βιομηχανίας

Το πρώτο ομόλογο που έχει σχεδιαστεί για τη χρηματοδότηση των αμυντικών δαπανών της Ευρώπης προσφέρεται από μια γαλλική τράπεζα σήμερα Πέμπτη (28.8.2025), με στόχο να αξιοποιήσει το έντονο ενδιαφέρον των επενδυτών για τον τομέα της άμυνας.

Η γαλλική BPCE πουλάει ένα ομόλογο ύψους τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ (582 εκατ. δολάρια), σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία της Euronext NV για ένα «Ευρωπαϊκό Ομόλογο Άμυνας», σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg. Η μορφή του είναι παρόμοια με τα πράσινα ομόλογα, στο ότι τα έσοδα είναι διαχωρισμένα, εκτός από το ότι σε αυτή την περίπτωση τα μετρητά θα χρηματοδοτήσουν στρατιωτικές εταιρείες αντί για περιβαλλοντικά φιλικά έργα.

Το ιστορικό αυτό προϊόν καταδεικνύει μια ριζική αλλαγή στη στάση απέναντι στη χρηματοδότηση του κλάδου από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Οι αμυντικές εταιρείες είναι πλέον από τις πιο δημοφιλείς στις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς οι κατασκευαστές επιδιώκουν να ικανοποιήσουν τις επιπλέον παραγγελίες ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ που καταφθάνουν από τις κυβερνήσεις. Ακόμη και ορισμένα βιώσιμα αμοιβαία κεφάλαια που κάποτε είχαν βάλει τον κλάδο στη μαύρη λίστα, τώρα συμμετέχουν στην προσπάθεια.

«Η δέσμευση για τη χρήση των εσόδων αντικατοπτρίζει το τεράστιο έργο που έχει να επιτελέσει η Ευρώπη», δήλωσε η Maureen Schuller, επικεφαλής της στρατηγικής του χρηματοοικονομικού τομέα στην ING Groep NV. «Πιστεύω ότι στο μέλλον θα δούμε περισσότερα τέτοια ζητήματα, με τις τράπεζες να παρεμβαίνουν για να υποστηρίξουν τη χρηματοδότηση των αμυντικών φιλοδοξιών της Ευρώπης».

Οι αρχικές εκτιμήσεις για την τιμή δείχνουν ένα επίπεδο περίπου 105 έως 110 μονάδων βάσης πάνω από τα mid-swaps για το πενταετές ομόλογο, σύμφωνα με τις πηγές.

Με τον πόλεμο να μαίνεται κοντά στα σύνορά τους και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί να αποσύρει την υποστήριξή του, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αγωνίζονται να αναπτύξουν ένα στρατιωτικό αποτρεπτικό μέσο αρκετά ισχυρό ώστε να αντισταθεί στη Ρωσία. Τον Ιούνιο, τα μέλη του ΝΑΤΟ συμφώνησαν να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, μετά από επανειλημμένες επικρίσεις του Τραμπ προς τους Ευρωπαίους συμμάχους του για την ανεπαρκή δαπάνη για την ασφάλεια.

Οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και οι τράπεζες ανταγωνίζονται για να επωφεληθούν από την αύξηση των δαπανών. Αυτό οδήγησε σε άνοδο των μετοχών των εταιρειών άμυνας, οι οποίες καταλαμβάνουν τέσσερις από τις πέντε πρώτες θέσεις στον δείκτη αναφοράς Euro Stoxx 600 φέτος. Ακόμη και εταιρείες που έχουν μόνο έμμεση σχέση με την άμυνα προσελκύουν πλήθος υποψήφιων δανειστών.

Το ομόλογο της BPCE είναι η τελευταία προσπάθεια να αξιοποιηθεί αυτή η φρενίτιδα. Η τράπεζα έχει ήδη αυξήσει τη χρηματοδότησή της προς την αμυντική βιομηχανία κατά δύο και μισή φορές, και τη χρηματοδότηση εξαγωγών γαλλικών αμυντικών προϊόντων κατά πάνω από επτά φορές, σύμφωνα με παρουσίαση προς επενδυτές.

Ωστόσο, η πώληση έρχεται σε μια ταραχώδη περίοδο για το γαλλικό χρέος λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας. Το κόστος δανεισμού της χώρας έχει αυξηθεί σε σχέση με τις ομολόγους της από τότε που ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης τον επόμενο μήνα. Η νευρικότητα έχει επίσης διευρύνει τα spreads των γαλλικών τραπεζικών ομολόγων.