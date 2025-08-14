ΗΠΑ: Επιστροφή στο υψηλό κόστος δανεισμού φέρνει η αύξηση των τιμών παραγωγού

Άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ προκάλεσε η ανακοίνωση της έκθεσης για τιμές παραγωγού, που εμφανίζουν μια μεγαλύτερη από το αναμενόμενο επιτάχυνση του πληθωρισμού.

Οι τιμές στα κρατικά ομόλογα σημείωσαν πτώση μετά την ανακοίνωση των στοιχείων, ωθώντας τους επενδυτές να μειώσουν τις προσδοκίες τους για μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ τον επόμενο μήνα.

Η απόδοση των διετών ομολόγων, τα οποία είναι πιο ευαίσθητα στις αλλαγές της νομισματικής πολιτικής, ανέκαμψε από τις προηγούμενες πτώσεις και αυξήθηκε κατά δύο μονάδες βάσης στο 3,69%. Το δολάριο σημείωσε άνοδο έναντι ενός καλαθιού συναλλαγματικών ισο

Ο δείκτης τιμών παραγωγού αυξήθηκε κατά 3,3% ετησίως σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, μετά από μια περίοδο σταθερότητας τον Ιούνιο, σύμφωνα με έκθεση του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

Μετά τη δημοσίευση της έκθεσης, τα επιτόκια των swaps επιτοκίων έδειξαν 90% πιθανότητα οι αξιωματούχοι της Fed να προχωρήσουν σε μείωση κατά τη συνεδρίασή τους τον Σεπτέμβριο. Μια μέρα νωρίτερα, η μείωση είχε ήδη τιμολογηθεί πλήρως.