Πλαφόν στις αυξήσεις τιμών των καυσίμων επιβάλλει η Γερμανία – Πρόστιμα έως 100.000 ευρώ στους παραβάτες

Μία αύξηση τιμής την ημέρα ως απάντηση στο ράλι τιμών λόγω πολέμου στο Ιράν
Τρέχουσες τιμές καυσίμων σε βενζινάδικο στη Γερμανία /REUTERS/Annegret Hilse

Η Γερμανία προχώρησε στην επιβολή ανώτατου ορίου στις αυξήσεις τιμών που μπορούν να πραγματοποιούν τα πρατήρια καυσίμων και στην ενίσχυση της αντιμονοπωλιακής εποπτείας, ως απάντηση στην έντονη αντίδραση των καταναλωτών λόγω των αυξήσεων των τιμών που προκλήθηκαν από τον πόλεμο.

Οι διαχειριστές των πρατηρίων καυσίμων θα επιτρέπεται να αυξάνουν τις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης (diesel) μόνο μία φορά την ημέρα, το μεσημέρι, ενώ οι μειώσεις μπορούν να γίνονται ανά πάσα στιγμή. Οι παραβάσεις θα υπόκεινται σε πρόστιμα ύψους έως και 100.000 ευρώ (115.400 δολάρια), σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας της Γερμανίας.

Η κυβέρνηση θα ενισχύσει επίσης την επιβολή των αντιμονοπωλιακών κανόνων, μεταθέτοντας το βάρος της απόδειξης από τις ρυθμιστικές αρχές στους προμηθευτές καυσίμων που δραστηριοποιούνται στη Γερμανία. Οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να αποδείξουν τη συμμόρφωσή τους με τους κανόνες, αντί να πρέπει οι αρχές να αποδείξουν την κατάχρηση της αγοράς.

Τα μέτρα αποτελούν μέρος της αντίδρασης του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς στην αύξηση των τιμών του πετρελαίου που προκαλείται από τον πόλεμο στο Ιράν. Οι τιμές των καυσίμων στη Γερμανία ξεπέρασαν τα 2 ευρώ (2,3079 δολάρια) ανά λίτρο αυτό το μήνα, προκαλώντας εκκλήσεις από ομάδες πίεσης, πολιτικούς και ψηφοφόρους για κρατική παρέμβαση.

