Πτώση – σοκ στις ευρωπαϊκές εξαγωγές στις ΗΠΑ και την Κίνα έφεραν οι δασμοί Τραμπ τον Ιούνιο

Συρρικνώθηκε -υπό την πίεση των δασμών του Τραμπ- σε μόλις 7 δισ. ευρώ το εμπορικό πλεόνασμα της ευρωζώνης με τον υπόλοιπο κόσμο τον Ιούνιο του 2025, σε σύγκριση με +20,7 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2024, σύμφωνα με την Eurostat.

Η συρρίκνωση του εμπορικού πλεονάσματος της ΕΕ οφείλεται προπαντός στη δραματική πτώση των ευρωπαϊκών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ και την Κίνα. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές της ΕΕ προς τις ΗΠΑ έπεσαν κατά 10,3%, ενώ οι εξαγωγές προς την Κίνα μειώθηκαν κατά 12,7%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντίθετα, οι εισαγωγές της ΕΕ από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 16,4%, ενώ κατά 16,3% αυξήθηκαν οι εισαγωγές από την Κίνα.

Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές αγαθών της ευρωζώνης του ευρώ προς τον υπόλοιπο κόσμο τον Ιούνιο του 2025 ανήλθαν σε 237,2 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 0,4 % σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2024 (236,3 δισ. ευρώ), σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε 230,2 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,8% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2024 (215,6 δισ. ευρώ).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τον Ιούνιο του 2025, το ισοζύγιο της ευρωζώνης μειώθηκε σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025, με το πλεόνασμα να μειώνεται από 16,5 δισ. ευρώ σε 7,0 δισ. ευρώ. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του πλεονάσματος των χημικών και συναφών προϊόντων, το οποίο μειώθηκε από 24,4 δισ. ευρώ σε 15,1 δισ. ευρώ.

Σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2024, το ισοζύγιο της ευρωζώνης συρρικνώθηκε κατά 13,7 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης του πλεονάσματος των χημικών και συναφών προϊόντων (από 20,6 δισ. ευρώ σε 15,1 δισ. ευρώ), των μηχανημάτων και οχημάτων (από 17,4 δισ. ευρώ σε 13,6 δισ. ευρώ) και άλλων μεταποιημένων προϊόντων (τα οποία μεταβλήθηκαν από πλεόνασμα 2,4 δισ. ευρώ σε έλλειμμα 0,4 δισ. ευρώ).

Τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2025, η ευρωζώνη κατέγραψε πλεόνασμα 93,3 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 102,0 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο-Ιούνιο του 2024.

Οι εξαγωγές αγαθών της ζώνης του ευρώ προς τον υπόλοιπο κόσμο αυξήθηκαν σε 1,485,8 τρισ. ευρώ (αύξηση 3,9 % σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Ιούνιο του 2024), ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν σε 1 392,5 δισ. ευρώ (αύξηση 4,9 % σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Ιούνιο του 2024).

Το εμπόριο εντός της ευρωζώνης αυξήθηκε σε 1 319,5 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο-Ιούνιο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 1,3% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Ιούνιο του 2024.

Ευρωπαϊκή Ένωση

Το εμπορικό ισοζύγιο της ΕΕ παρουσίασε πλεόνασμα 8,0 δισ. ευρώ στο εμπόριο αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο τον Ιούνιο του 2025, σε σύγκριση με +20,3 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2024.

Οι εξαγωγές αγαθών εκτός ΕΕ τον Ιούνιο του 2025 ανήλθαν σε 213,7 δισ. ευρώ, σταθερές σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2024 (213,7 δισ. ευρώ).

Οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε 205,7 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,4 % σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2024 (193,4 δισ. ευρώ).

Τον Ιούνιο του 2025, το πλεόνασμα της ΕΕ μειώθηκε σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025, από 13,0 δισ. ευρώ σε 8,0 δισ. ευρώ. Η μείωση αυτή οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στην απότομη πτώση του πλεονάσματος στον τομέα των χημικών προϊόντων, το οποίο μειώθηκε από 23,2 δισ. ευρώ σε 14,3 δισ. ευρώ, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση του ελλείμματος στον τομέα της ενέργειας (από –25,2 δισ. ευρώ σε –23,4 δισ. ευρώ) και τη μικρή αύξηση του πλεονάσματος στον τομέα των μηχανημάτων και οχημάτων (από 15,0 δισ. ευρώ σε 16,4 δισ. ευρώ).

Σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2024, το πλεόνασμα της ΕΕ συρρικνώθηκε κατά 12,3 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω του χαμηλότερου πλεονάσματος στον τομέα των μηχανημάτων και οχημάτων (από 21,3 δισ. ευρώ σε 16,4 δισ. ευρώ), των χημικών και συναφών προϊόντων (από 19,1 δισ. ευρώ σε 14,3 δισ. ευρώ) και άλλων μεταποιημένων προϊόντων (από πλεόνασμα 1,9 δισ. ευρώ σε έλλειμμα 1,4 δισ. ευρώ). Οι μειώσεις αυτές υπερίσχυσαν της θετικής επίδρασης της μείωσης του ενεργειακού ελλείμματος (από –26,5 δισ. ευρώ σε –23,4 δισ. ευρώ).

Τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2025, η ΕΕ κατέγραψε πλεόνασμα 80,1 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 92,9 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο-Ιούνιο του 2024.

Οι εξαγωγές αγαθών εκτός ΕΕ αυξήθηκαν σε 1 341,1 δισ. ευρώ (αύξηση 4,4 % σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Ιούνιο του 2024) και οι εισαγωγές αυξήθηκαν σε 1 261,0 δισ. ευρώ (αύξηση 5,8 % σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Ιούνιο του 2024).

Το ενδοκοινοτικό εμπόριο αυξήθηκε σε 2,071 τρισ. ευρώ τον Ιανουάριο-Ιούνιο του 2025, +1,4 % σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Ιούνιο του 2024.

Τον Ιούνιο του 2025, σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025, οι εποχικά προσαρμοσμένες εξαγωγές της ευρωζώνης μειώθηκαν κατά 2,4 %, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 3,1 %. Το εποχικά προσαρμοσμένο ισοζύγιο ήταν 2,8 δισ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση σε σύγκριση με τον Μάιο (15,6 δισ. ευρώ).

Τον Ιούνιο του 2025, σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025, οι εποχικά προσαρμοσμένες εξαγωγές της ΕΕ μειώθηκαν κατά 2,3 %, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,9 %. Το εποχικά προσαρμοσμένο ισοζύγιο ήταν 1,8 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση σε σύγκριση με τον Μάιο (12,7 δισ. ευρώ).

Το δεύτερο τρίμηνο του 2025, οι εξαγωγές και οι εισαγωγές της ζώνης του ευρώ προς χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 5,9 % και 2,4 % αντίστοιχα, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο. Το εμπόριο εντός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 0,3 %. Κατά την ίδια περίοδο, οι εξαγωγές της ΕΕ προς χώρες εκτός της ΕΕ μειώθηκαν κατά 7,1 %, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 3,4 %. Το εμπόριο εντός της ΕΕ παρέμεινε σταθερό σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.