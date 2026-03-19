Ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο ελεύθερα στις αγορές χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κυρώσεις, λέει το ΥΠΕΝ της Ρωσίας

Η Ρωσία θα συνεχίσει να προμηθεύει ενέργεια (πετρέλαιο, φυσικό αέριο) σε τιμές της αγοράς χωρίς να λαμβάνει υπόψη της τις δυτικές κυρώσεις και θα προσφέρει αμοιβαία αποδεκτούς τρόπους πληρωμής, δήλωσε σήμερα (19.3.2026) στο Reuters ο Ρώσος υφυπουργός Ενέργειας Πάβελ Σορόκιν.

Η Ρωσία, ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγός πετρελαίου στον κόσμο και η χώρα με τα μεγαλύτερα στον κόσμο κοιτάσματα φυσικού αερίου, είδε να αυξάνεται η ζήτηση για τις εξαγωγές της αφού ο πόλεμος στο Ιράν παγίδευσε στον Κόλπο ένα τμήμα της παγκόσμιας πετρελαϊκής παραγωγής.

«Συνεργαζόμαστε με τους Ινδούς εταίρους μας και δουλεύουμε πάνω σε αμοιβαία επωφελή βάση», δήλωσε ο Σορόκιν μιλώντας στο Reuters από το Νέο Δελχί. «Πιστεύουμε ότι βασικά δεν θα πρέπει να υπάρχουν οποιοιδήποτε περιορισμοί από κυρώσεις και πως κάθε χώρα θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να επιλέγει με ποιον θα συνεργασθεί».

Όταν ρωτήθηκε αν οι πληρωμές γίνονται σε γουάν ή ρούβλια, ο Σορόκιν δήλωσε: «Εργαζόμαστε με τους εταίρους μας μέσω συνήθως αποδεκτών πρακτικών». Ο ίδιος πρόσθεσε πως η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεργασθεί με οποιονδήποτε αγοραστή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Την περασμένη εβδομάδα, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε εξαίρεση 30 ημερών επιτρέποντας στις χώρες να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και ρωσικά πετρελαϊκά προϊόντα που είναι ήδη φορτωμένα σε πλοία, σ’ ένα βήμα με στόχο τη σταθεροποίηση των παγκόσμιων ενεργειακών αγορών που πλήττονται από τον πόλεμο στο Ιράν.

Η τιμή του βαρελιού του αργού Brent, που αποτελεί τιμή αναφοράς για την παγκόσμια πετρελαϊκή αγορά, είναι σε τροχιά για τα 120 δολάρια το βαρέλι σήμερα (19.3.2026), κάνοντας άλμα σχεδόν 10%, καθώς η αγορά ανησυχεί για τον αντίκτυπο των επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές της Μέσης Ανατολής. Γύρω στις 11:20 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού του Brent σημείωνε αύξηση 9,92% στα 118,03 δολάρια, ενώ λίγο νωρίτερα είχε αυξηθεί πάνω από 10%. Το αμερικανικό αντίστοιχό του, το βαρέλι του West Texas Intermediate (WTI), κατέγραφε αύξηση 2,59%, στα 98,81 δολάρια.

Με τη σειρά του και το φυσικό αέριο καταγράφει σημαντικό άλμα, με τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου να αυξάνονται κατά περίπου 25% αγγίζοντας τα 69 ευρώ ανά MWh για να υποχωρήσουν προς τα 68 ευρώ ανά MWh. Πρόκειται για τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών ετών, αφότου το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις σε βασικές ενεργειακές υποδομές σε όλη τη Μέση Ανατολή, εντείνοντας τις ανησυχίες για την προσφορά.