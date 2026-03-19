Άλμα στα 70 ευρώ κάνει το φυσικό αέριο, εκρηκτικό κλίμα στη αγορά μετά τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Κατάρ

Εκρηκτικό κλίμα επικρατεί στο Χρηματιστήριο Ενέργειας του Άμστερνταμ όπου τα συμβόλαια φυσικού αερίου έχουν πάρει «φωτιά» μετά τις τελευταίες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στις χώρες του Περσικού Κόπου που πυροδότησαν ράλι στις τιμές του πετρελαίου.

Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου αυξήθηκαν κατά περίπου 25% αγγίζοντας τα 69 ευρώ ανά MWh για να υποχωρήσουν προς τα 68 ευρώ ανά MWh την Πέμπτη (19.3.2026), στον απόηχο των εξελίξεων στο μέτωπο του πολέμου που διευρύνεται στις χώρες του Περσικού Κόλπου.

Πρόκειται για τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών ετών, αφότου το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις σε βασικές ενεργειακές υποδομές σε όλη τη Μέση Ανατολή, εντείνοντας τις ανησυχίες για την προσφορά. Το Ιράν πραγματοποίησε πυραυλικές επιθέσεις στη βιομηχανική πόλη Ras Laffan του Κατάρ, ένα συγκρότημα που στεγάζει το μεγαλύτερο εργοστάσιο εξαγωγής LNG στον κόσμο, στοχοποιώντας ένα από τα πολλά ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία που η Τεχεράνη δεσμεύτηκε να θέσει στο επίκεντρο μετά από ισραηλινή επίθεση στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars του Ιράν.

Το Άμπου Ντάμπι ανέστειλε επίσης τις λειτουργίες στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου Habshan μετά από αναχαίτιση πυραύλων που προκάλεσαν πτώση συντριμμιών, ενώ υποδομές LNG στο Μπαχρέιν φέρονται να επλήγησαν από ισχυρές πυραυλικές επιθέσεις. Περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών LNG διέρχονται υπό κανονικές συνθήκες από τα Στενά του Ορμούζ, που έχουν σε μεγάλο βαθμό κλείσει από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Ας σημειωθεί επίσης ότι η διαταραχή έρχεται ακριβώς πριν από την περίοδο αποθήκευσης στην Ευρώπη, που κινούνται κάτω από το 29% μετά από έναν ψυχρότερο χειμώνα.

Ανησυχίες για αύξηση του κόστους ρεύματος

Οι εξελίξεις αυτές πυροδοτούν ανησυχίες καθώς προοιωνίζονται αρκετά ακριβότερο ρεύμα για τους καταναλωτές. Είναι ενδεικτικό ότι στην χονδρική ηλεκτρικού ρεύματος η Ελλάδα έχει ξεπεράσει τα 100 ευρώ/MWh (101,23 ευρώ/MWh με αύξηση 11,4%) από 90 χθες σύμφωνα με τα στοιχεία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας της ΡΑΑΕ (Day-Ahead Market, DAM) ενώ προηγήθηκαν κάθετες διακυμάνσεις στο διάστημα από την έναρξη του πολέμου. Αυτή η πορεία σε συνδυασμό με το τεταμένο κλίμα στην αγορά λόγω του πολέμου, συντηρεί φόβους για μετακύλιση αυξήσεων στους λογαριασμούς που φτάνουν στους καταναλωτές παρά τις καθησυχαστικές αναφορές του ΑΔΜΗΕ.

Όπως ανακοίνωσε, φωτοβολταϊκά και ανεμογενήτριες συνεισφέρουν στη μείωση του χονδρεμπορικού κόστους ρεύματος.

Με τον υψηλό ρυθμό ενσωμάτωσης νέων μονάδων καθαρής ενέργειας και την κατασκευή σύγχρονων ενεργειακών υποδομών σε όλη τη χώρα, ο ΑΔΜΗΕ εκτιμά ότι αναπτύσσεται ένα μείγμα ηλεκτροπαραγωγής πιο «πράσινο» και πιο ανθεκτικό στις διακυμάνσεις των τιμών.