Σε παγκόσμια άνοδο οι τιμές των τροφίμων τον Ιούλιο με ώθηση από το κρέας και τα φυτικά έλαια

Οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν παγκοσμίως τον Ιούλιο λόγω της ανόδου των διεθνών τιμών του κρέατος και των φυτικών ελαίων, σύμφωνα με έκθεση του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) που δημοσιεύθηκε σήμερα Παρασκευή (8.8.2025).

Ο δείκτης τιμών τροφίμων του FAO αυξήθηκε κατά 1,6% σε μηνιαία βάση, φτάνοντας τους 130,1 πόντους τον Ιούλιο, σύμφωνα με την έκθεση, με την άνοδο στα φυτικά έλαια να ξεπερνά το 7% και στο κρέας το 1,2%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο αναλυτικά, ο δείκτης τιμών των φυτικών ελαίων αυξήθηκε απότομα κατά 7,1% σε μηνιαία βάση τον Ιούλιο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών, στα 166,8 μονάδες.

Οι τιμές του φοινικέλαιου, του σογιέλαιου και του ηλιέλαιου συνέβαλαν σε αυτή την αύξηση, με τις τιμές του φοινικέλαιου να αυξάνονται λόγω της ισχυρής παγκόσμιας ζήτησης και της αυξημένης ανταγωνιστικότητας. Οι τιμές του ηλιελαίου αυξήθηκαν επίσης λόγω της μείωσης των εξαγωγικών προμηθειών στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Αντίθετα, οι τιμές του κραμβέλαιου μειώθηκαν λόγω της έλλειψης νέων προμηθειών στην Ευρώπη.

Ο δείκτης τιμών κρέατος αυξήθηκε επίσης κατά 1,2% τον Ιούλιο, φτάνοντας σε νέο ρεκόρ 127,3 μονάδων. Η ζήτηση για εισαγωγές, ιδίως από την Κίνα και τις ΗΠΑ, οδήγησε σε αύξηση των τιμών του βοείου και του πρόβειου κρέατος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δείκτης τιμών των γαλακτοκομικών προϊόντων σημείωσε μικρή πτώση κατά 0,1% από τον Ιούνιο, φτάνοντας τα 155,3 σημεία, σημειώνοντας την πρώτη πτώση από τον Απρίλιο του 2024.

«Οι τιμές του βουτύρου και του γάλακτος σε σκόνη μειώθηκαν, αντανακλώντας την άφθονη προσφορά εξαγωγών και τη συγκρατημένη ζήτηση εισαγωγών, ιδίως από την Ασία. Ωστόσο, οι διεθνείς τιμές του τυριού συνέχισαν να αυξάνονται, λόγω της ισχυρής ζήτησης στις αγορές της Ασίας και της Εγγύς Ανατολής και της μειωμένης διαθεσιμότητας εξαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση», αναφέρεται στην έκθεση.

Ο δείκτης τιμών των δημητριακών επίσης μειώθηκε κατά 0,8% σε μηνιαία βάση, φτάνοντας τους 106,5 πόντους τον Ιούλιο, ενώ ο δείκτης τιμών της ζάχαρης μειώθηκε κατά 0,2% στους 103,3 πόντους.

Από την άλλη πλευρά, παρά την μηνιαία αύξηση, ο συνολικός δείκτης τιμών των τροφίμων παρέμεινε 18,8% κάτω από το υψηλότερο επίπεδο που είχε φτάσει τον Μάρτιο του 2022, αλλά εξακολουθεί να είναι 7,6% υψηλότερος από τον Ιούλιο του 2024.