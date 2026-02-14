Άγιος Βαλεντίνος: Πού στρέφονται οι καταναλωτές – Άνοδος σε μόδα, κοσμήματα και ηλεκτρονικές αγορές

Σε ένα μικρό αλλά καθόλου αμελητέο «τεστ αντοχής» εξελίσσεται κάθε χρόνο για την αγορά και το λιανεμπόριο η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, με αποτέλεσμα να διεκδικούν μερίδιο από το πορτοφόλι των καταναλωτών.

Πιο συγκεκριμένα, το λιανεμπόριο βρίσκεται και φέτος στο επίκεντρο την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, με ανθοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, κοσμηματοπωλεία, καταστήματα δώρων, καλλυντικών και ένδυσης να προσδοκούν αυξημένη κίνηση από τους καταναλωτές τις ημέρες πριν από τη γιορτή.

Τα λουλούδια παραμένουν διαχρονικά το «σύμβολο» του Αγίου Βαλεντίνου, με τα κόκκινα τριαντάφυλλα να έχουν την τιμητική τους, ενώ ακολουθούν σοκολατάκια, αρώματα και κοσμήματα μικρής έως μεσαίας αξίας. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η φετινή κατανάλωση αναμένεται πιο «συγκρατημένη», με τους καταναλωτές να επιλέγουν πιο στοχευμένα δώρα και να δίνουν έμφαση στην τελική τιμή του προϊόντος.

Σύμφωνα με έρευνα της Klarna, αποκαλύφθηκαν οι δημοφιλέστερες κατηγορίες δώρων για τους Έλληνες καταναλωτές. Συγκεκριμένα, το 2025 πάνω από το 74% των συνολικών πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των ημερών 12 – 14 Φεβρουαρίου, αντιστοιχούσε στην κατηγορία μόδα.

Επιπλέον, στις ειδικές υποκατηγορίες προϊόντων που σχετίζονται με την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, οι περισσότεροι Έλληνες καταναλωτές αγόρασαν δαχτυλίδια για δώρο (σε ποσοστό 68% επί του συνόλου των υποκατηγοριών) και ακολούθησαν οι υπηρεσίες spa (16%) και τα airpods (13%). Η αυξημένη κινητικότητα την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου σχετίζεται και με τη συμπεριφορά των καταναλωτών, οι οποίοι τείνουν να αφήνουν την επιλογή του δώρου για την τελευταία στιγμή. Οι επιλογές τους φαίνεται να επικεντρώνονται σε δώρα που προσφέρουν έναν πιο προσωποποιημένο χαρακτήρα και συναισθηματική αξία, όπως είναι τα κοσμήματα, τα προϊόντα ομορφιάς και τα είδη ένδυσης.

Σύμφωνα με την έρευνα, η κατηγορία κοσμήματα και αξεσουάρ κατέγραψε διπλασιασμό των πωλήσεων την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου σε σύγκριση με τις 13 Φεβρουαρίου. Τα είδη προσωπικής περιποίησης και ομορφιάς ακολούθησαν με αύξηση πωλήσεων της τάξης του 29% σε σύγκριση με την προηγούμενη ημέρα, γεγονός που δείχνει ότι πολλοί καταναλωτές επιλέγουν δώρα της τελευταίας στιγμής που σχετίζονται με την περιποίηση και την αισθητική.

Σε επίπεδο καταστημάτων, τα ανθοπωλεία κατέγραψαν τον μεγαλύτερο όγκο παραγγελιών. Συγκεκριμένα, στις 14 Φεβρουαρίου 2025, πάνω από το 60% των παραγγελιών που σχετίζονταν με την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου πραγματοποιήθηκαν από ανθοπωλεία, με το 92% αυτών να προέρχεται από τοπικά καταστήματα. Ακολούθησαν τα ζαχαροπλαστεία, συγκεντρώνοντας σχεδόν το 20% των παραγγελιών (εκ των οποίων το 42% από τοπικά καταστήματα), ενώ τα mini market κατέγραψαν ποσοστό 12,5%.

Την ίδια στιγμή, τα διαδικτυακά δώρα φαίνεται πως κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος ενόψει της γιορτής του Αγ. Βαλεντίνου με τους καταναλωτές να στρέφονται στις ηλεκτρονικές αγορές για ευκολία, ταχύτητα και πρωτοτυπία. Από την πλευρά τους οι επιχειρήσεις επενδύουν σε ειδικές καμπάνιες και γρήγορη παράδοση, ώστε να καλύψουν ακόμα και τις αγορές της τελευταίας στιγμής.

Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι καταναλωτές κινδυνεύουν να πέσουν θύματα απάτης. Σύμφωνα με την παγκόσμια εταιρεία κυβερνοασφάλειας Kaspersky, την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, οι κυβερνοεγκληματίες ενδέχεται να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να εκμεταλλευτούν τη συναισθηματική ευαλωτότητα και το ρομαντικό κλίμα που χαρακτηρίζουν αυτή τη γιορτή. Καθώς οι δωροκάρτες αποτελούν δημοφιλή επιλογή για την 14η Φεβρουαρίου, οι κυβερνοεγκληματίες δημιουργούν ψεύτικους ιστότοπους, μιμούνται δημοφιλείς εμπορικές επιχειρήσεις και εξαπολύουν εκστρατείες phishing.

Η πιο πρόσφατη έρευνα της Kaspersky δείχνει ότι το 80% των ερωτηθέντων σκέφτεται να προσφέρει στο ταίρι του ψηφιακά δώρα, όπως συνδρομές, πιστώσεις για παιχνίδια ή δωροκάρτες. Μάλιστα, η εταιρεία έχει εντοπίσει αρκετές εκστρατείες ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing) και κακόβουλου, λογισμικού που στοχεύουν κατόχους δωροκαρτών αλλά και όσους αναζητούν ένα ψηφιακό δώρο για τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Για να παραμείνουν οι καταναλωτές προστατευμένοι από τέτοιες απάτες, η Kaspersky συνιστά να ελέγχουν πολύ καλά την εγκυρότητα των ιστοτόπων. Επίσης, να εξετάζουν προσεκτικά τη διεύθυνση της ιστοσελίδας ή τυχόν συνδέσμους που τους ζητείται να κλικάρουν και να βρίσκονται σε εγρήγορση για περίεργες εικόνες ή σχεδιαστικά στοιχεία που μπορεί να υποδηλώνουν ότι ο ιστότοπος είναι ψεύτικος. Σε κάθε περίπτωση, η καλύτερη προστασία είναι οι καταναλωτές να προτιμούν γνωστά και αξιόπιστα ηλεκτρονικά καταστήματα, να ελέγχουν προσεκτικά τις διευθύνσεις URL και να χρησιμοποιούν λύση ασφάλειας με προηγμένη ανίχνευση phishing.