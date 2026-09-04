Το ΥΠΕΝ παρουσίασε τα έργα 5,9 δισ. ευρώ που υλοποιεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρουσίασε τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν με κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης και στοχεύουν στην βελτίωση της καθημερινότητας.

Η εκδήλωση του ΥΠΕΝ έλαβε χώρα στην αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης», στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ και είχε τίτλο «Ταμείο Ανάκαμψης: Έργα που βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών και χτίζουν την Ελλάδα του αύριο».

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Tο μεγαλύτερο ποσοστό –περίπου το 32% ή 5,9 δισ. ευρώ από τα 18,2 δισ. ευρώ– του συνολικού προϋπολογισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη χώρα συνδέεται με έργα και δράσεις που διαχειρίζεται και υλοποιεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, γεγονός που αποτυπώνει τον καθοριστικό ρόλο του Υπουργείου στην υλοποίηση του εθνικού σχεδίου αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων.

Από την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και επιχειρήσεων, τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, τα δίκτυα και την αποθήκευση ενέργειας, έως τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, τη διαχείριση αποβλήτων, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη διαχείριση των υδάτων, τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό και τις αναπλάσεις σε δήμους και περιφέρειες, παρουσιάστηκε ένα ολοκληρωμένο πλέγμα έργων που αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών και αλλάζει την εικόνα της χώρας.

Έργα που βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου τόνισε, μεταξύ άλλων: «Το μεγάλο στοίχημα για εμάς στο ΥΠΕΝ ήταν να μετατρέψουμε τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης σε πραγματικές αλλαγές για την ζωή των πολιτών. Και αυτό, νομίζω, είναι το πιο σημαντικό. Γιατί πίσω από κάθε τεχνικό έργο, κάθε μεταρρύθμιση, κάθε ψηφιακή διαδικασία, υπάρχει ένας πολίτης που πρέπει να εξυπηρετείται καλύτερα, ένα νοικοκυριό που πρέπει να μειώσει το κόστος του, μια επιχείρηση που πρέπει να γίνει πιο ανταγωνιστική…».

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Ο Γενικός Διευθυντής της DG Reform, κ. Declan Costello υπογράμμισε: «Καθώς το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας εισέρχεται στην τελική του φάση, μπορούμε ήδη να δούμε το αξιοσημείωτο εύρος όσων έχουν επιτευχθεί μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Έχουν εκταμιευθεί σημαντικοί πόροι από την ΕΕ και είμαι πεπεισμένος ότι, με τη συνέχιση της αποφασιστικής προσπάθειας, η Ελλάδα μπορεί να ολοκληρώσει με επιτυχία αυτό το φιλόδοξο Σχέδιο. Η επιτυχία προέκυψε από τον συνδυασμό μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, με τη στήριξη του ισχυρού συντονισμού σε ολόκληρη την κυβέρνηση και της αφοσίωσης των δημοσίων υπαλλήλων. Στον τομέα της ενέργειας, ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) επιταχύνει την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενισχύει τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και βελτιώνει την ενεργειακή αποδοτικότητα. Αυτά τα επιτεύγματα καταδεικνύουν πώς η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μπορεί να μεταφραστεί σε έργα που βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών και ενισχύουν το μέλλον της Ελλάδας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπήρξε στενός εταίρος καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας και ελπίζω ότι αυτή η ισχυρή συνεργασία θα συνεχιστεί πολύ πέρα από τον RRF».

Από την πλευρά του, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε: ­«Η Ελλάδα, όπως απέδειξε το έγκαιρο κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης, κατάφερε να μετατρέψει τις ευρωπαϊκές προθεσμίες σε εθνικούς στόχους, σε έργα και μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν το κράτος και την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Κατάφερε όχι μόνο να απορροφήσει τους διαθέσιμους πόρους αλλά να δημιουργήσει μια παρακαταθήκη για την επόμενη μέρα, να θέσει τις βάσεις για το μέλλον. Ταυτόχρονα, στη διαπραγμάτευση για την επόμενη μέρα που βρίσκεται σε εξέλιξη σε επίπεδο ΕΕ, η Ελλάδα, έχοντας ήδη εξασφαλίσει κονδύλια που θα επιτρέψουν τη συνέχιση της ανάπτυξης, προσέρχεται με σαφείς θέσεις για τους όρους που θα επιτρέψουν την ενίσχυση της Πολιτικής Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων που είναι στο dna των κυβερνήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη».