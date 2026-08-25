Αυξάνεται ο τζίρος στα καταλύματα αλλά μειώνεται στην εστίαση αφού οι τουρίστες προμηθεύονται τρόφιμα από τα σούπερ μάρκετ

Αύξηση στον τζίρο των καταλυμάτων αλλά πτώση στο τζίρο των επιχειρήσεων εστίασης δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το β’ τρίμηνο επιβεβαιώνοντας την τάση που θέλει τους τουρίστες να απολαμβάνουν γεύματα σε ξενοδοχεία all inclusive αλλά και σε καταλύματα έχοντας προμηθευτεί τα απαραίτητα από τα σούπερ μάρκετ της περιοχής.

Ειδικότερα, σημειώνεται αύξηση 6,1% στον τζίρο του συνόλου των επιχειρήσεων της χώρας που παρέχουν καταλύματα, στα 3,3 δισ. ευρώ, έναντι των 3,1 δισ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2025.

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Αντίθετα, σύμφωνα πάντα με την ΕΛΣΤΑΤ, στο σύνολο των επιχειρήσεων των υπηρεσιών εστίασης ο κύκλος εργασιών το β’ τρίμηνο του 2026 ανήλθε σε 3,2 δισ. ευρώ σημειώνοντας μείωση κατά 2,5% σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2025, όταν ο τζίρος ήταν στα 3,24 δισ. ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις στα καταλύματα, των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών το 2025 μεγαλύτερη ή ίση του 1%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το β’ τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2025 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης (13,8%) και η μικρότερη αύξηση (2%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. Μείωση καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου (1,5%).

Για τις επιχειρήσεις των υπηρεσιών εστίασης, των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών το 2025 μεγαλύτερη ή ίση του 1%, η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το β’ τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2025 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας (11,7%) και η μικρότερη μείωση (0,2%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Πάρου (6,1%).