Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Πως επωφελείται η αγορά εργασίας από τις 260 χιλιάδες θέσεις που καλύπτουν

Σημαντικό όφελος τόσο για τους ίδιους όσο και για την αγορά εργασίας συνεπάγεται για τους συνταξιούχους που συνεζίζουν να εργάζονται οι ευνοικές ρυθμίσεις που εξασφαλίζουν άρτιο το εισόδημά τους.

Όπως είναι γνωστό οι συνταξιούχοι που έχουν δηλώσει ότι συνεχίζουν να απασχολούνται στην αγορά εργασίας, παρά το γεγονός ότι συνταξιοδοτήθηκαν, ανέρχονται σε 260 χιλιάδες.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αλέξανδρος Βαρβέρης, διοικητής ΕΦΚΑ, στην εκπομπή «Σεμνά και Ταπεινά»,ο ευεργετικός νόμος 5078 έδωσε τη δυνατότητα στους συνταξιούχους να μπορούν να είναι εργαζόμενοι χωρίς να περικόπτεται η σύνταξή τους και όρισε κάποιους κανόνες για να υλοποιηθεί αυτό. Δηλαδή, να πληρώνουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές με κάποιο επιπλέον πόρο.

Για τους μισθωτούς συνταξιούχους αυτό είναι το 10% της αμοιβής τους και για τους μη μισθωτούς είναι το ασφαλιστικό τους, η ασφαλιστική τους οφείλει συν 50% της ασφαλιστικής οφειλής σαν πόρο. Με αυτόν τον τρόπο, δόθηκε η δυνατότητα σε αυτούς που έχουν συνταξιοδοτηθεί να μπορούν να εργάζονται.

Tο ποσοστό απασχόλησης των εργαζομένων ηλικίας 65 – 74 ετών εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 8,6% το 2022 σε 23,3% το 2070, σύμφωνα με σχετική έκθεση της ΕΕ.

Αύξηση της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό προβλέπεται:

Για τους εργαζομένους ηλικίας 55 – 64 ετών από 57,4% το 2022, σε 78,2% το 2070.

Για τους εργαζομένους ηλικίας 65 – 74 ετών από 9,3% το 2022, σε 24,3% το 2070.

Παράλληλα πρόσθεσε ότι οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι έρχονται με την εμπειρία τους να προσφέρουν σε ένα περιβάλλον το οποίο αυτή τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο χρειάζεται εργαζομένους. Τόνισε ότι είναι χρήσιμοι γιατί είναι άνθρωποι με εμπειρία, παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ένα σύστημα το οποίο πραγματικά χρειάζεται εργαζόμενους.

Παρατηρείται ένα γενικότερο καλό, τόσο στις ασφαλιστικές εισφορές όσο και με την καταβολή αυτού του πόρου, καθώς έχει καλυφθεί αυτό το κενό που φοβόντουσαν πολλοί ότι θα υπάρξει με το ότι δόθηκε όλο το ποσό της συντάξεως στους εργαζόμενους συνταξιούχους και σταμάτησε αυτή η περικοπή που υπήρχε πριν στη σύνταξη όταν κάποιος εργαζόταν.

Τέλος, στην ερώτηση, αναφορικά με το ότι τώρα που ο ίδιος ο συνταξιούχος εισφέρει στο σύστημα, είναι σαν να τροφοδοτεί κι αυτός την σύνταξή του, ο κ. Βαρβέρης ανέφερε χαρακτηριστικά «Κατά ένα μέρος ναι, τροφοδοτεί και αυτός και όχι μόνο τις συντάξεις του και τις επόμενες γενιές».