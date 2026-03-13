Εστίαση – Τουρισμός: Αναμένεται μεγάλη αύξηση μισθών, συμφώνησαν εργοδότες και εργαζόμενοι και υπογράφουν 17 Μαρτίου

Με σημαντικές μισθολογικές αυξήσεις φέρεται να έκλεισε η συμφωνία εργαζομένων και εργοδοτών στον κλάδο επισιτισμού, τουρισμού και αρτοποιείων για την νέα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που αναμένεται να υπογραφεί την ερχόμενη εβδομάδα.

Τη νέα κλαδική σύμβαση που θα καλύπτει πάνω από 450 με 500 χιλιάδες εργαζόμενους σε όλο το φάσμα της εστίασης -επισιτισμό, τουρισμό και αρτοποιεία- και μάλιστα σε μια κρίσιμη συγκυρία ενόψει της τουριστικής περιόδου, αναμένεται να υπογράψουν την Τρίτη 17 Μαρτίου οι κλαδικές Ομοσπονδίες των εργαζομένων συνεπικουρούμενες από την ΓΣΕΕ και την ΓΣΕΒΕΕ.

Πρόκειται για την δεύτερη συλλογική σύμβαση που υπογράφεται με βάση την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, νομοσχέδιο της Νίνης Κεραμέως, που άνοιξε το δρόμο για αυξήσεις μισθών και παροχών μέσω των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Η πρώτη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) ενεργοποιήθηκε στις αρχές Μαρτίου στον κλάδο της βιομηχανίας ζαχαρωδών προϊόντων και ενσωμάτωνε αυξήσεις μισθών σωρευτικά πάνω από 20% στην τριετία 2026-2028 καλύπτοντας συνολικά περίπου 23.000 εργαζόμενους.

Η νέα κλαδική ΣΣΕ στην εστίαση αναμένεται να είναι διετής 2026-2027 με σωρευτική αύξηση που κατά πληροφορίες θα κυμαίνεται σε 12% – 15%. Αναπροσαρμόζεται πρακτικά ο κατώτατος μισθός του ανειδίκευτου εργάτη, με αύξηση τουλάχιστον 8% φέτος και 4% το επόμενο έτος, δηλαδή αυξάνεται από φέτος σε τουλάχιστον 950 ευρώ, από τα 880 ευρώ που είναι σήμερα.

Τα ποσοστά της αύξησης το 2026 και το 2027 θα παρασύρουν τους μισθούς όλων των ειδικοτήτων. Οπότε, αναπροσαρμόζονται οι μισθοί και όσων αμείβονται πάνω από τον κατώτατο μισθό. Επίσης, οι αυξήσεις μισθών θα συμπαρασύρουν σε αυξήσεις και τα επιδόματα όπως επιδόματα τριετιών, γάμου, σπουδών, ανθυγιεινής εργασίας και εποχικής απασχόλησης.

Οι νέοι μισθοί θα ισχύουν για εργαζόμενους σε εστιατόρια, ταβέρνες, μπαρ, νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, επιχειρήσεις catering, σουβλατζίδικα, καφενεία, καφέ μέχρι κυλικεία fast food και κάθε άλλη επιχείρηση εστίασης.

Σημειώνεται τέλος ότι την Τρίτη, 17 Μαρτίου, έχει προγραμματιστεί συνάντηση εργοδοτών-εργαζομένων με θέμα τη σύναψη νέας κλαδικής ΣΣΕ στον Επισιτισμό – Τουρισμό. Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν ΓΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ ως τριτοβάθμιες οργανώσεις και η Ομοσπονδία Εργαζομένων Επισιτισμού-Τουρισμού (ΠΟΕΕΤ), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ) και τέλος η Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος (ΟΑΕ), οι οποίες με βάση την πρόσφατη κοινωνική συμφωνία έχουν καταλήξει στην συνυπογραφή των κλαδικών συμβάσεων, ώστε να επεκταθεί στο σύνολο των εργαζομένων των κλάδων.

Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων σ΄ έναν από τους πιο σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, ενόψει και της νέας τουριστικής περιόδου, με βασικό στόχο τη διασφάλιση αξιοπρεπών αμοιβών, σταθερών εργασιακών σχέσεων και καλύτερων συνθηκών εργασίας για τους εργαζόμενους στον επισιτισμό και τον τουρισμό.