Καλαφάτης: Με ποσοστό 83% η ευρωπαϊκή πρωτιά των νέων της Ελλάδας στη χρήση AI

Με ποσοστό 83,5% καταλαμβάνουν οι νέοι της Ελλάδας την πρώτη θέση στην ΕΕ, σχετικά με τη χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης, τόνισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης στο 9ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλονίκης.

H Τεχνητή Νοημοσύνη είναι μια νέα πραγματικότητα που θα μας κάνει να αντιλαμβανόμαστε ό,τι κάνουμε σήμερα με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο και να διαχειριζόμαστε τις προκλήσεις σε διάφορα πεδία με έναν διαφορετικό τρόπο, ανέφερε ο Σταύρος Καλαφάτης.

Τόνισε ακόμη ότι στο υπουργείο Ανάπτυξης είναι σε εξέλιξη ένα συγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο, που ξεκίνησε με την ανασυγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ). «Θα είναι μία διευρυμένη ομάδα εργασίας στην οποία θα εκπροσωπούνται η ακαδημαϊκή κοινότητα, τα ερευνητικά κέντρα και η αγορά με στόχο να πετύχουμε το «πάντρεμα» της έρευνας με τις ανάγκες της κοινωνίας» εξήγησε.

Σημαντικά στοιχεία, για το υπουργείο Ανάπτυξης, όπως τόνισε ο κ. Καλαφάτης, είναι οι συνέργειες και η εξωστρέφεια, των ερευνητικών κέντρων, ώστε το πολύ σημαντικό έργο τους να έχει απτά αποτελέσματα στην καθημερινότητα των πολιτών ή στην αναπτυξιακή προοπτική του τόπου.

Επιπλέον υπογράμμισε ότι είναι έμπρακτη η στήριξη των κέντρων έρευνας από το υπουργείο, τονίζοντας ότι επενδύθηκαν πάνω από 370 εκ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για την αγορά νέων κτιρίων των ερευνητικών κέντρων, την ανακαίνιση υπαρχουσών υποδομών και την αγορά σύγχρονου εξοπλισμού.

«Θωρακίζουμε τα ερευνητικά μας κέντρα θεραπεύοντας ταυτόχρονα παθογένειες που μας ταλαιπωρούσαν τα προηγούμενα χρόνια» είπε ο κ. Καλαφάτης. Αναφερόμενος στην πρωτοβουλία για αυτόνομο υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης Έρευνας και Καινοτομίας έκανε λόγο για «πραγματικά επανάσταση» και «για μία από τις πιο καταλυτικές μεταρρυθμίσεις που θα αφορούν την ενίσχυση του μέλλοντός μας στη χώρα».

«Αυτό που κάνουμε είναι ότι θα «παντρέψουμε» τα ακαδημαϊκά μας ιδρύματα μαζί με ερευνητικά κέντρα μέσα από την καινοτομία με την κοινωνία και την αγορά. Θα είναι μία από τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις την επόμενη περίοδο» τόνισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος συμμετέχει στην ομάδα της εργασίας για τη δημιουργία του νέου υπουργείου.

«Θα επιτύχουμε την ενοποίηση του ερευνητικού χώρου, θα ενθαρρύνουμε τα ακαδημαϊκά μας ιδρύματα να φτιάξουν ρηξικέλευθα προγράμματα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες της κοινωνίας του αύριο και θα κεφαλαιοποιήσουμε τη γνώση με σκοπό όχι μόνο να την παράξουμε, αλλά και να την εξάγουμε» τόνισε.