Λαϊκές αγορές: Έρχεται μελέτη για το τεκμαρτό εισόδημα και αλλαγές στο σύστημα του μέσου τζίρου

Μελέτη για αναπροσαρμογή των κανόνων που επηρεάζουν τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης του εισοδήματος των πωλητών στις λαϊκές αγορές βρίσκεται στα σκαριά, όπως αναφέρουν πηγές του Υπουργείου Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ) στο newsit.gr.

H απόφαση αυτή είναι αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων των στελεχών του ΥΠΟΙΚ με τους εκπροσώπους των εργαζομένων στις λαϊκές αγορές, με στόχο να περιοριστούν αδικίες που προκύπτουν από τον τρόπο με τον οποίο φορολογείται το εισόδημα τους οδηγώντας στις πρόσφατες απεργιακές κινητοποιήσεις τους.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, μία από τις αιχμές της συζήτησης αφορά και το τεκμαρτό εισόδημα, με τα στελέχη του οικονομικού επιτελείου να δεσμεύονται για την έναρξη εκπόνησης μελέτης για την αλλαγή του τρόπου φορολόγησης.

Οι πηγές του ΥΠΟΙΚ αναφέρουν στο newsit.gr πως οι παρεμβάσεις θα επικεντρωθούν στο σύστημα υπολογισμού του τεκμαρτού εισοδήματος το οποίο γίνεται με τη χρήση του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών ανά Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), ο οποίος χρησιμοποιείται ως βάση σύγκρισης. Ωστόσο, έως σήμερα, εντός των ίδιων ΚΑΔ συνυπάρχουν δραστηριότητες με διαφορετικούς τζίρους με αποτέλεσμα η τελική φορολόγηση να καθίσταται άδικη για κάποια επαγγέλματα.

Πώς λειτουργεί ο μηχανισμός του τεκμαρτού εισοδήματος

Ο μηχανισμός του «ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος» προβλέπεται σε άρθρο του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και εφαρμόζεται σε ασκούντες ατομική επιχείρηση, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις. Στον υπολογισμό του ελάχιστου ποσού ενσωματώνεται και προσαύξηση που συνδέεται με τον κύκλο εργασιών. Η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα τεκμαίρεται ως ποσό έως 50.000 ευρώ και, μεταξύ άλλων, προσαυξάνεται κατά ποσό ίσο με 5% επί της διαφοράς όταν ο κύκλος εργασιών του επαγγελματία υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του αντίστοιχου ΚΑΔ.

Η λεπτομέρεια αυτή είναι που κάνει κρίσιμο τον πήχη του μέσου τζίρου. Αν, για παράδειγμα, ένας επαγγελματίας εμφανίσει κύκλο εργασιών 35.000 ευρώ και ο μέσος όρος του ΚΑΔ είναι 25.000 ευρώ, η διαφορά των 10.000 ευρώ οδηγεί σε προσαύξηση 500 ευρώ στο ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος μόνο από αυτό το σκέλος. Το αν τελικά θα φορολογηθεί στο δηλωθέν κέρδος ή στο ελάχιστο τεκμαρτό, εξαρτάται από το συνολικό αποτέλεσμα του μηχανισμού και τα πραγματικά στοιχεία της δήλωσης. Ωστόσο, ο μέσος τζίρος λειτουργεί ως καθοριστικό σημείο αναφοράς για την προσαύξηση.

Δεύτερη κρίσιμη παράμετρος είναι το πώς ορίζεται ο μέσος τζίρος. Σε αυτή την περίπτωση εγκύκλιος της ΑΑΔΕ προβλέπει ότι για την εφαρμογή της προσαύξησης λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του ετήσιου κύκλου εργασιών του αντίστοιχου ΚΑΔ δεύτερου βαθμού του προηγούμενου φορολογικού έτους. Ο μέσος αυτός όρος αναρτάται στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ μέσα σε έναν μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών υποστηρίζουν ότι η εικόνα του μέσου τζίρου ανά ΚΑΔ δεν αποτυπώνει πάντα δίκαια τη δική τους δραστηριότητα καθώς σε ορισμένους κωδικούς συνυπάρχουν πολύ διαφορετικές υποκατηγορίες, με αποτέλεσμα ένας ενιαίος μέσος όρος να ανεβαίνει λόγω των δραστηριοτήτων με τους υψηλότερους τζίρους, δημιουργώντας πίεση σε όσους έχουν μικρότερη κλίμακα.

Η ιδιαιτερότητα των λαϊκών αγορών και τα επόμενα βήματα από πλευράς οικονομικού επιτελείου

Από την πλευρά του οικονομικού επιτελείου, πάντως, στο παρελθόν έχει αναγνωριστεί η ιδιαιτερότητα της περίπτωσης των λαϊκών αγορών οδηγώντας σε ειδική αντιμετώπιση. Περσινή διευκρινιστική εγκύκλιος της ΑΑΔΕ η οποία αφορά ειδικά τους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών προβλέπει αναλογική μείωση του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος ανάλογα με τον χρόνο άσκησης της δραστηριότητας, προσφέροντας, με άλλα λόγια, μια προσαρμογή του τεκμαρτού όταν η δραστηριότητα δεν ασκείται για όλο το έτος.

Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, η μελέτη που δρομολογείται τώρα, αναμένεται να δώσει μια ευρύτερη απάντηση στα προβλήματα που δημιουργούνται, είτε αναζητώντας τρόπους να υπάρξει πιο λεπτομερής διάκριση δραστηριοτήτων για τον υπολογισμό του μέσου τζίρου είτε ένας ειδικός κανόνας για ομάδες επαγγελμάτων που εμφανίζουν συστηματικά μεγάλη απόκλιση από τον μέσο όρο του κωδικού στον οποίο υπάγονται.

Επισημαίνεται, ωστόσο, πως η εκπόνηση μίας μελέτης απαιτεί χρόνο, και δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αναμένεται αμέσως.

Αυτό που θα γίνει άμεσα, όπως αναφέρουν οι πηγές του ΥΠΟΙΚ, είναι να πραγματοποιηθεί μία συνάντηση μεταξύ των εκπροσώπων των επαγγελματιών πωλητών στις λαϊκές αγορές και του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα. Εκεί θα τεθεί επί τάπητος και με πρακτικό τρόπο το έτερο αίτημα των πωλητών, για το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως θα αναζητηθούν λύσεις για την απλοποίηση του συστήματος.