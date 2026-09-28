Η Βιολάντα απαντά στις καταγγελίες: Κανένας εργαζόμενος δεν απολύθηκε μετά την αποφυλάκιση Τζιωρτζιώτη

Αναληθείς χαρακτηρίζει η διοίκηση της Βιολάντα τις καταγγελίες αναφορικά με την απόλυση εργαζομένων που είχαν διαμαρτυρηθεί για την έντονη οσμή στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας, πριν τη φονική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου και είχαν καταθέσει στις Αρχές.

Στις καταγγελίες αυτές συγγενών των θυμάτων που έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά της αποφυλάκισης του ιδρυτή και επικεφαλής του διοικητικού συμβουλίου της Βιολάντα, Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, υπήρξε απάντηση μερίδας εργαζομένων που αναφέρουν ότι δεν είναι πραγματικότητα ούτε οι απολύσεις ούτε οι καθυστερήσεις πληρωμών.

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Τι απαντά η εταιρεία

Ακολούθησε η απάντηση της εταιρείας που αναφέρει ότι ο ισχυρισμός ότι «η ΒΙΟΛΑΝΤΑ απέλυσε εργαζομένους επειδή κατέθεσαν στις αρμόδιες Αρχές, είναι απολύτως αναληθής».

Κανένας εργαζόμενος δεν έχει απολυθεί από την εταιρεία για λόγους που σχετίζονται με την κατάθεσή του ή το περιεχόμενο αυτής, αναφέρει η εταιρεία που διοικεί ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας. «Από την αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη της ΒΙΟΛΑΝΤΑ έως σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία απόλυση», τονίζεται.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το περιεχόμενο οποιασδήποτε κατάθεσης ενώπιον των αρμόδιων Αρχών ουδέποτε αποτέλεσε και δεν αποτελεί κριτήριο για την εργασιακή σχέση οποιουδήποτε εργαζομένου με την εταιρεία.

«Η ΒΙΟΛΑΝΤΑ επέλεξε όλο αυτό το διάστημα να μην απαντά σε κάθε ανυπόστατο ισχυρισμό ή ανακριβές δημοσίευμα, από σεβασμό πρωτίστως στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν και στις οικογένειές τους, αλλά και στη δικαστική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η στάση αυτή, όμως, δεν μπορεί να εκλαμβάνεται ως ανοχή απέναντι στην παραπληροφόρηση. Η συνεχιζόμενη αναπαραγωγή ψευδών ισχυρισμών έχει πλέον ξεπεράσει κάθε εύλογο όριο και προκαλεί πραγματική ζημία στην εταιρεία, στους εργαζομένους και στη φήμη της. Για τον λόγο αυτό, η ΒΙΟΛΑΝΤΑ θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της για την προστασία της και την αποκατάσταση της αλήθειας», καταλήγει η ανακοίνωση της Βιολάντα.