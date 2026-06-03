Intracom Defense: Στα 294,4 εκατ. ευρώ το ανεκτέλεστο συμβάσεων – Αύξηση κερδών και πωλήσεων

Bελτίωση πωλήσεων και κερδοφορίας για τη χρήση του 2025 ανακοίνωσε η Intracom Defence (IDE), της οποίας το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων διαμορφώθηκε σε επίπεδο ρεκόρ, προσεγγίζοντας τα 300 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, η Intracom Defence (IDE) ανακοίνωσε πωλήσεις 77,3 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 52,6 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση περίπου 47%.

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Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 7,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 96% σε σχέση με τα 3,8 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε 4,3 εκατ. ευρώ από 1,8 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας άνοδο 144%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 3,1 εκατ. ευρώ, έναντι 1,2 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, αυξημένα κατά 149%.

Το μικτό κέρδος ενισχύθηκε στα 25,2 εκατ. ευρώ από 19,2 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη (R&D) αυξήθηκαν κατά 26%, φθάνοντας τα 14 εκατ. ευρώ από 11,1 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2025, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 294,4 εκατ. ευρώ, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο εγκεκριμένων έργων έρευνας και ανάπτυξης ανήλθε σε 22,3 εκατ. ευρώ.

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Παράλληλα, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανήλθαν σε 26,1 εκατ. ευρώ, έναντι 11,1 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024.

Η εταιρεία γνωστοποίησε επίσης ότι κατά τη διάρκεια του 2025 εξασφάλισε νέες συμβάσεις συνολικής αξίας 186,9 εκατ. ευρώ. Όπως επισημαίνεται, η αναπτυξιακή πορεία της υποστηρίχθηκε από την ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών και των εξαγωγικών προγραμμάτων, τη διευρυμένη συμμετοχή σε αμυντικά προγράμματα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από την αυξημένη ζήτηση για προηγμένα αμυντικά και επικοινωνιακά συστήματα.

Αύξηση καταγράφηκε και στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, καθώς ο αριθμός των εργαζομένων ανήλθε σε 562 άτομα, έναντι 471 το 2024.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γεώργιος Τρουλλινός, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του 2025 σημείωσε ότι επιβεβαιώνουν την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της IDE και την ισχυρή διεθνή της θέση.