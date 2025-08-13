Logistics: Οι συναλλαγές ύψους 23 εκατ. ευρώ το α΄εξάμηνο του έτους και η πορεία των τιμών

Η Ελλάδα τοποθετείται δυναμικά στον διεθνή χάρτη της εφοδιαστικής αλυσίδας, μέσα από ένα κύμα μεγάλων διαγωνισμών και επενδύσεων σε κομβικές υποδομές logistics, συνολικού ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ. Από τη Δυτική Αττική μέχρι τη Θεσσαλονίκη και τη Φυλή, τα σχέδια που ξεδιπλώνονται φιλοδοξούν να μετατρέψουν τη χώρα σε στρατηγικό διαμετακομιστικό κόμβο της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο τομέας των logistics στην Αθήνα κατέγραψε σημαντική ανθεκτικότητα και δυναμική ανάπτυξης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 σύμφωνα με την έρευνα της Danos, στηριζόμενος στη σταθερά ισχυρή ζήτηση που προκύπτει από την επέκταση των δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού εμπορίου, την εξέλιξη των στρατηγικών εφοδιαστικής αλυσίδας και την ανάπτυξη του βιομηχανικού τομέα. Η συνολική μισθωτική δραστηριότητα (take-up) σε βασικούς κόμβους logistics όπως ο Ασπρόπυργος, τα Οινόφυτα και το Θριάσιο έφτασε περίπου τα 85.000 τ.μ., σημειώνοντας αύξηση 12% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο και επιβεβαιώνοντας την πρωτοκαθεδρία της Αθήνας στην ελληνική αγορά logistics.

Οι τιμές ενοικίασης συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, εν μέσω περιορισμένης διαθεσιμότητας χώρων, με τα prime logistics warehouses να διαμορφώνονται σε επίπεδα μεταξύ 5,5 και 6 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο μηνιαίως, καταγράφοντας αύξηση 7% σε ετήσια βάση. Οι τιμές σε δευτερεύουσες τοποθεσίες κινήθηκαν σε πιο μετριοπαθή επίπεδα, μεταξύ 3,5 και 4,5 ευρώ ανά τ.μ., επηρεαζόμενες από μια ισορροπημένη ζήτηση και ελαφρώς αυξημένα ποσοστά κενών χώρων.

Τα ποσοστά κενών στους χώρους logistics υψηλής ποιότητας μειώθηκαν περαιτέρω, φτάνοντας κατά μέσο όρο το 4,5%, από 5,3% το προηγούμενο εξάμηνο. Η μείωση αυτή υπογραμμίζει τη σπανιότητα σύγχρονων και στρατηγικά τοποθετημένων αποθηκευτικών χώρων, επιδεινωμένη από τον περιορισμένο αριθμό νέων παραδόσεων που ανήλθαν περίπου σε 30.000 τ.μ. κατά το Α’ εξάμηνο του 2025, εκ των οποίων τα περισσότερα ήταν ήδη προμισθωμένα ή ιδιοκατοικούμενα.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον για την αγορά logistics της Αθήνας εντάθηκε σημαντικά, με τον όγκο συναλλαγών να αγγίζει τα 23 εκατομμύρια ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2025. Θεσμικοί επενδυτές και funds ιδιωτικού κεφαλαίου στρέφονται όλο και περισσότερο σε ακίνητα logistics, αναζητώντας σταθερά εισοδήματα, γεγονός που οδήγησε σε συρρίκνωση των αποδόσεων των prime ακινήτων κοντά στο 6,5%. Η τάση αυτή αντανακλά την αυξημένη εμπιστοσύνη στα μακροπρόθεσμα θεμελιώδη στοιχεία του κλάδου.

Το πρώτο εξάμηνο του 2025 σηματοδότησε μια σαφή στροφή προς σύγχρονες, μεγάλες εγκαταστάσεις logistics, εξοπλισμένες με προηγμένη τεχνολογία και βιώσιμες λύσεις, σε απάντηση των μεταβαλλόμενων αναγκών της εφοδιαστικής αλυσίδας και της έκρηξης του ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι βασικοί κόμβοι logistics, όπως ο Ασπρόπυργος και το Θριάσιο, παραμένουν ιδιαίτερα ελκυστικοί λόγω της στρατηγικής τους θέσης και της άμεσης πρόσβασης σε σημαντικές υποδομές μεταφορών.

Με το βλέμμα στο μέλλον, αναμένεται η παράδοση περίπου 110.000 τ.μ. νέων χώρων logistics έως το 2026, εκ των οποίων τα περισσότερα θα είναι ήδη προμισθωμένα και σχεδιασμένα με έμφαση στη βιωσιμότητα. Οι τιμές ενοικίασης προβλέπεται να αυξηθούν κατά 4-6% έως το τέλος του 2025, στηριζόμενες στα περιορισμένα ποσοστά κενών που κυμαίνονται κατά μέσο όρο στο 4,5%. Το επενδυτικό ενδιαφέρον παραμένει ισχυρό, με σταθερές αποδόσεις και συνεχιζόμενη συμπίεση των αποδόσεων, επιβεβαιώνοντας τη σημασία των logistics ως βασικού τομέα στην αγορά ακινήτων της Αθήνας.

Σε φάση υλοποίησης βρίσκονται το Θριάσιο Ι και ΙΙ, με πρωταγωνιστές τις κοινοπραξίες ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ – Goldair και Hellenic Train – Damco, καθώς και το φιλόδοξο σχέδιο για το πρώην Στρατόπεδο Γκόνου στη Θεσσαλονίκη, όπου η συμμαχία Goldair Cargo –ΑΚΤΟR – Trade Estates διεκδικεί την υλοποίηση ενός υπερσύγχρονου επιχειρηματικού πάρκου, απέναντι στα σχέδια του Ιβάν Σαββίδη και του ΟΛΘ. Παράλληλα, ο διαγωνισμός για το Επιχειρηματικό Πάρκο Φυλής μπαίνει στην τελική ευθεία, με σχήματα υψηλής δυναμικής – όπως αυτό της Aegean Oil – Goldair Cargo – Άκτωρ και της FINCOP Infrastructure – να ανταγωνίζονται για μια παραχώρηση που θα αλλάξει την εικόνα των μεταφορών στην Αττική.