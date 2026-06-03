Naval Group: Νέες συμβάσεις με Mevaco και Akmon για το πρόγραμμα των φρεγατών FDI

Νέες συμβάσεις σε ελληνικές εταιρείες ανέθεσε στο πλαίσιο του προγράμματος των φρεγατών FDI η Naval Group, ενισχύοντας περαιτέρω τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στην εφοδιαστική αλυσίδα του γαλλικού ναυπηγικού ομίλου.

Η γαλλική Naval Group προχώρησε τον Μάιο στην ανάθεση δύο σημαντικών συμβάσεων για την αμυντική βιομηχανία, στις ελληνικές εταιρείες Mevaco και Akmon, οι οποίες αφορούν την κατασκευή έως και τεσσάρων ολοκληρωμένων πακέτων ηλεκτρονικών κονσολών και ερμαρίων η καθεμία για τις φρεγάτες τύπου FDI.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάθε πακέτο περιλαμβάνει περισσότερες από 50 ηλεκτρονικές κονσόλες και ερμάρια.

Οι νέες αναθέσεις αποτελούν συνέχεια της συνεργασίας των δύο ελληνικών εταιρειών με τη Naval Group, καθώς έχει ήδη ολοκληρωθεί η παράδοση της πρώτης παραγγελίας που αφορούσε τρία σετ εξοπλισμού.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα συστήματα αυτά έχουν ήδη εγκατασταθεί στις γαλλικές και ελληνικές φρεγάτες FDI που βρίσκονται σε φάση κατασκευής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι νέες συμβάσεις εντάσσονται στο πρόγραμμα Ελληνικής Βιομηχανικής Συμμετοχής (Hellenic Industrial Participation – HIP) που υλοποιεί η Naval Group στην Ελλάδα και αποτυπώνουν τη στρατηγική της δέσμευση για μακροχρόνια συνεργασία με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία.

Παράλληλα, αναδεικνύουν την περαιτέρω ενσωμάτωση εξειδικευμένων ελληνικών επιχειρήσεων στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα της Naval Group, στο πλαίσιο του προγράμματος των φρεγατών FDI που υλοποιείται για το Πολεμικό Ναυτικό.