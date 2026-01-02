Χαρδαλιάς: Τρεις συμβάσεις 7,83 εκατ. ευρώ για σχολεία σε Χαλάνδρι, Δάφνη και Γλυφάδα

Τρεις συμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 7,83 εκατ. ευρώ για την ανέγερση νέου σχολείου στο Χαλάνδρι, τη δημιουργία βρεφονηπιακού σταθμού στον Δήμο Δάφνης-Υμηττού και την ενεργειακή αναβάθμιση επτά σχολικών μονάδων στη Γλυφάδα υπέγραψε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς με τους οικείους δημάρχους.

Σε δήλωσή του, ο Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε ότι η στήριξη των γονέων και των μαθητών περνά μέσα από σύγχρονες, λειτουργικές και προσβάσιμες υποδομές του σχολείου, που σέβονται το περιβάλλον και ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε περιοχής, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας με τους δήμους και της συνέπειας στις δεσμεύσεις της Περιφέρειας.

Νέο κτήριο για το 6ο Λύκειο Χαλανδρίου – Προϋπολογισμός 4,39 εκατ. ευρώ

Ένα νέο, σύγχρονο σχολικό συγκρότημα αποκτά το 6ο Λύκειο Χαλανδρίου, μετά την υπογραφή της σύμβασης για τη χρηματοδότηση του έργου από την Περιφέρεια Αττικής, ύψους 4,39 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Τη σύμβαση συνυπέγραψαν ο δήμαρχος Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσος, ο διευθύνων σύμβουλος της ΚΤΥΠ ΑΕ Αθανάσιος Γιάνναρης και ο πρόεδρος του οργανισμού Τιμολέων Κατσίπος.

Το νέο σχολικό συγκρότημα θα ανεγερθεί έως τον Σεπτέμβριο του 2028 σε δημοτικό οικόπεδο 10 στρεμμάτων στο Πάτημα Χαλανδρίου και θα περιλαμβάνει δύο κτήρια με 12 αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, ξένων γλωσσών, πληροφορικής, βιβλιοθήκη και όλους τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους, πλήρως προσβάσιμους σε ΑμεΑ.

Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός στη Δάφνη – Χρηματοδότηση 1,48 εκατ. ευρώ

Σε πρότυπο, υπερσύγχρονο βρεφονηπιακό σταθμό θα μετατραπεί το πρώην ΠΙΚΠΑ Δάφνης, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής ύψους 1,48 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Την προγραμματική σύμβαση υπέγραψαν ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, ο πρόεδρος της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής ΑΕ» Δημήτρης Φραγκάκης και ο διευθύνων σύμβουλος του φορέα Γιώργος Κορμάς, παρουσία του δημάρχου Δάφνης-Υμηττού Νίκου Τσιλίφη.

Η νέα δομή θα έχει δυναμικότητα 81 θέσεων (31 βρέφη και 50 νήπια) και θα λειτουργήσει υποστηρικτικά για οικογένειες με χαμηλότερα εισοδήματα. Όπως επισημαίνεται, η υλοποίηση του έργου αποτελεί δέσμευση του περιφερειάρχη προς την τοπική κοινωνία.

Ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων στη Γλυφάδα – 910.000 ευρώ

Χρηματοδότηση ύψους 910.000 ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση επτά σχολικών μονάδων του Δήμου Γλυφάδας υπεγράφη από τον περιφερειάρχη Αττικής, παρουσία του δημάρχου Γιώργου Παπανικολάου.

Οι παρεμβάσεις αφορούν νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια της περιοχής και περιλαμβάνουν εργασίες θερμομόνωσης, αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού με αντλίες θερμότητας, καθώς και αντικατάσταση φωτιστικών με νέα LED χαμηλής κατανάλωσης.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Γλυφάδας, στόχος είναι η βελτίωση των σχολικών υποδομών και η δημιουργία ενός πιο ποιοτικού και λειτουργικού περιβάλλοντος για τους μαθητές.