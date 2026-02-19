Πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Θα με είχαν σκοτώσει χωρίς τα ΜΑΤ»

«Μόνο οι διαδηλωτές επιτέθηκαν στην αστυνομία» τονίζει ο υπουργός Υγείας
Άδωνις Γεωργιάδης
Άδωνις Γεωργιάδης / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

«Κάναμε συμφωνία τρεις μέρες πριν στο γραφείο μου και σήμερα με βρίζανε για αυτό. Φταίω εγώ τώρα μετά από εδώ, να δημοσιεύσω το βίντεο;» είπε μεταξύ άλλων ο Άδωνις Γεωργιάδης για τα επεισόδια στη Νίκαια.

Νέες δηλώσεις έκανε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης για τα επεισόδια που σημειώθηκαν έξω από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας την Πέμπτη (19.02.2026), κατά την επίσκεψή του.

Ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στον ΑΝΤ1, δήλωσε ότι «θα με είχαν σκοτώσει χωρίς τα ΜΑΤ», αναφέροντας πως «μόνο οι διαδηλωτές επιτέθηκαν στην αστυνομία». Όσον αφορά τον λόγο της διαμαρτυρίας, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε ότι τρεις μέρες πριν συναντήθηκε με γιατρούς και συμφώνησαν να γίνουν κινήσεις, ώστε να βελτιωθούν οι υπηρεσίες των νοσοκομείων.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, ορισμένοι από τους γιατρούς που συμμετείχαν στη συνάντηση εμφανίστηκαν τελικά αντίθετοι στην απόφαση.

«Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το ΚΚΕ, οι κομμουνιστές διαμαρτύρονται. Κάναμε συμφωνία τρεις μέρες πριν στο γραφείο μου και σήμερα με βρίζανε για αυτό. Φταίω εγώ τώρα μετά από εδώ, να δημοσιεύσω το βίντεο;», είπε.

Υπενθυμίζεται ότι στα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Κρατικό Νίκαιας, διαδηλωτές και δυνάμεις των ΜΑΤ συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια κινητοποίησης υγειονομικών, ο Άδωνις Γεωργιάδης, υποστήριξε ότι ομάδα συγκεντρωμένων επιχείρησε να τον εμποδίσει να εισέλθει στο νοσοκομείο, «σπάζοντας τον αστυνομικό κλοιό» και πετώντας αντικείμενα.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Σε ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης κατονόμασε το ΚΚΕ, την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά ως τους φορείς που –κατά τον ίδιο– συγκεντρώθηκαν με σκοπό να τον εμποδίσουν «δια της βίας» να πραγματοποιήσει την επίσκεψή του στο Κρατικό Νίκαιας.

Στην ίδια ανάρτηση ευχαρίστησε την Ελληνική Αστυνομία και ειδικές μονάδες (ΥΜΕΤ, ΔΡΑΣΗ, ΟΠΚΕ) για τη στάση τους κατά την διάρκεια των επεισοδίων, ενώ ανέφερε ότι εργαζόμενοι του νοσοκομείου τον υποδέχθηκαν, τον χειροκρότησαν και τον ευχαρίστησαν για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Σήμερα επισκεφθήκαμε το Νοσοκομείο Νίκαιας με τους Μάριο Θεμιστοκλέους, Λίλιαν Βιλδιρίδη, Γιώργο Βρεττάκο, Μιχάλη Λιβανό, Μαρκόπουλο Δημήτρη και τον Γιάννη Τραγάκη για να κάνουμε τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ. Το Νοσοκομείο αυτό επί θητείας μου έχει σε σχέση με το 2019 αύξηση του προϋπολογισμού του κατά +76%, έχει +65 ιατρούς, +135 νοσηλευτές, +133 άτομα λοιπό προσωπικό και σε αυτό το Νοσοκομείο επί θητείας μου εντάχθηκαν σε διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία και εκτελούνται έργα συνολικής αξίας 30.000.000€.

Για την ακρίβεια το Νοσοκομείο γίνεται καινούργιο και θα το παραδώσω στον διάδοχο μου καλύτερο από ποτέ. Σε αυτό το Νοσοκομείο που έχουμε τόσο φροντίσει αποφάσισαν το ΚΚΕ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά να συγκεντρωθούν και να με εμποδίσουν δια της βίας να μπω και να κάνω την δουλειά μου. Ευχαριστώ την Ελληνική Αστυνομία τους άνδρες της Υ.ΜΕ.Τ, της ΔΡΑΣΗΣ και της ΟΠΚΕ οι οποίοι με γενναιότητα και επαγγελματισμό υπερασπίστηκαν στο πρόσωπό μου την Ελληνική Δημοκρατία και δεν τους άφησαν να κάνουν πραγματικότητα την επιθυμία τους.

Ευχαριστώ όμως ακόμη περισσότερο τους εργαζομένους του Νοσοκομείου που παρά τη βία και τις ύβρεις ήρθαν, με χειροκρότησαν και με ευχαρίστησαν για όλα τα έργα που κάνουμε εκεί. Στη Δημοκρατία μας το δικαίωμα στην διαμαρτυρία είναι ιερό αλλά η βία δεν είναι ανεκτή. Αν νόμιζαν ότι θα τους φοβηθώ και θα φύγω έκαναν λάθος. Η Δημοκρατία δεν φοβάται».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
314
196
132
109
99
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Γεωργιάδη για τα επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας: «Μόνο με την Υγεία δεν ασχολείται», «Η βία δε θα κανονικοποιηθεί»
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε απαντήσεις από τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τα επεισόδια, ενώ ο υπουργός Υγείας απάντησε επί προσωπικού και αναφέρθηκε σε στοιχεία για τη στελέχωση και τις δαπάνες του νοσοκομείου
Άδωνις Γεωργιάδης και Ζωή Κωνσταντοπούλου
Νίκος Δένδιας για Τουρκία: Έχουμε ζωντανή απειλή 10 φορές μεγαλύτερή μας – Η θητεία είναι αγγαρεία και αυτό το «παραμύθι» θα αλλάξει
«Χρειαζόμαστε τον στρατό των πολιτών, αυτή είναι η ελληνική παράδοση από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα», υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας
Μαζικές αποχωρήσεις από το κόμμα Κασσελάκη: «Προεδροκεντρικό σχήμα» και «συνέδριο-παρωδία» καταγγέλλουν εκατοντάδες μέλη
Κείμενο αποχώρησης που διακινείται προς υπογραφή στο διαδίκτυο καταγγέλλει «υπονόμευση» συλλογικών διαδικασιών και «προεδροκεντρικό σχήμα», στρέφοντας τα πυρά του στον πρόεδρο
Στέφανος Κασσελάκης 10
Άδωνις Γεωργιάδης για επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας: «Αν νόμιζαν ότι θα φοβηθώ και θα φύγω, έκαναν λάθος»
Ο υπουργός Υγείας καταγγέλλει απόπειρα παρεμπόδισης «δια της βίας» και ευχαρίστησε τις δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας (ΥΜΕΤ, ΔΡΑΣΗ, ΟΠΚΕ) για τη στάση τους
Άδωνις Γεωργιάδης 72
Σύγκρουση στη Βουλή για τα επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας: Η ΝΔ μιλά για «βία», η αντιπολίτευση για «φιέστα»
: Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της κυβερνητικής παράταξης έκανε λόγο για «απαράδεκτη επίθεση» κατά του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη από «νοσηρές μειοψηφίες» και ζήτησε καταδίκη από όλα τα κόμματα
Άδωνις Γεωργιάδης 6
Κυριάκος Μητσοτάκη σε Ναρέντρα Μόντι: Η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει πύλη της Ινδίας προς την Ευρώπη
Οι δύο πρωθυπουργοί επιβεβαίωσαν το άριστο επίπεδο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης των δύο χωρών και συμφώνησαν να αξιοποιηθεί το «μομέντουμ» για περαιτέρω εμβάθυνση, με αναφορές και στην εμπορική συμφωνία ΕΕ–Ινδίας
Μητσοτάκης και Μόντι
Μπακογιάννης για το κλείσιμο της ελληνικής Deutsche Welle: «Στήριγμα στον αντιδικτατορικό αγώνα, η φωνή του πατέρα μου»
Με ανάρτησή του ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων αναφέρεται στον ρόλο της DW για τον απόδημο ελληνισμό και στα χρόνια της χούντας, αλλά και την προσωπική του σύνδεση, καθώς ο πατέρας του υπήρξε ραδιοφωνική φωνή του σταθμού
Κώστας Μπακογιάννης
Παύλος Πολάκης: Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του αποφάσισε η Ολομέλεια, μετά τη μήνυση του Σταμάτη Πουλή
Κατά την ομιλία του ο Παύλος Πολάκης μίλησε για την «χειρότερη» και πιο «προκλητική» άρση ασυλίας του από το σύνολο των 13 ίδιων αποφάσεων, τις οποίες -κατά τον ισχυρισμό του- προκαλεί η ΝΔ
Παύλος Πολάκης 10
Newsit logo
Newsit logo