Άδωνις Γεωργιάδης για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Θα με είχαν σκοτώσει χωρίς τα ΜΑΤ»

«Κάναμε συμφωνία τρεις μέρες πριν στο γραφείο μου και σήμερα με βρίζανε για αυτό. Φταίω εγώ τώρα μετά από εδώ, να δημοσιεύσω το βίντεο;» είπε μεταξύ άλλων ο Άδωνις Γεωργιάδης για τα επεισόδια στη Νίκαια.

Νέες δηλώσεις έκανε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης για τα επεισόδια που σημειώθηκαν έξω από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας την Πέμπτη (19.02.2026), κατά την επίσκεψή του.

Ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στον ΑΝΤ1, δήλωσε ότι «θα με είχαν σκοτώσει χωρίς τα ΜΑΤ», αναφέροντας πως «μόνο οι διαδηλωτές επιτέθηκαν στην αστυνομία». Όσον αφορά τον λόγο της διαμαρτυρίας, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε ότι τρεις μέρες πριν συναντήθηκε με γιατρούς και συμφώνησαν να γίνουν κινήσεις, ώστε να βελτιωθούν οι υπηρεσίες των νοσοκομείων.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, ορισμένοι από τους γιατρούς που συμμετείχαν στη συνάντηση εμφανίστηκαν τελικά αντίθετοι στην απόφαση.

«Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το ΚΚΕ, οι κομμουνιστές διαμαρτύρονται. Κάναμε συμφωνία τρεις μέρες πριν στο γραφείο μου και σήμερα με βρίζανε για αυτό. Φταίω εγώ τώρα μετά από εδώ, να δημοσιεύσω το βίντεο;», είπε.

Υπενθυμίζεται ότι στα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Κρατικό Νίκαιας, διαδηλωτές και δυνάμεις των ΜΑΤ συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια κινητοποίησης υγειονομικών, ο Άδωνις Γεωργιάδης, υποστήριξε ότι ομάδα συγκεντρωμένων επιχείρησε να τον εμποδίσει να εισέλθει στο νοσοκομείο, «σπάζοντας τον αστυνομικό κλοιό» και πετώντας αντικείμενα.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Σε ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης κατονόμασε το ΚΚΕ, την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά ως τους φορείς που –κατά τον ίδιο– συγκεντρώθηκαν με σκοπό να τον εμποδίσουν «δια της βίας» να πραγματοποιήσει την επίσκεψή του στο Κρατικό Νίκαιας.

Στην ίδια ανάρτηση ευχαρίστησε την Ελληνική Αστυνομία και ειδικές μονάδες (ΥΜΕΤ, ΔΡΑΣΗ, ΟΠΚΕ) για τη στάση τους κατά την διάρκεια των επεισοδίων, ενώ ανέφερε ότι εργαζόμενοι του νοσοκομείου τον υποδέχθηκαν, τον χειροκρότησαν και τον ευχαρίστησαν για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σήμερα επισκεφθήκαμε το Νοσοκομείο Νικαίας με τους @mthemisto κ. Λίλιαν Βιλδιρίδη @gvrettakos @MLIVANOSGR @MARKOPOULODIMI2 και τον κ. Γιάννη Τραγάκη για να κάνουμε τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ. Το Νοσοκομείο αυτό επί θητείας μου έχει σε σχέση με το 2019 αύξηση του προϋπολογισμού του… pic.twitter.com/gHsHnZyyjS — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 19, 2026

«Σήμερα επισκεφθήκαμε το Νοσοκομείο Νίκαιας με τους Μάριο Θεμιστοκλέους, Λίλιαν Βιλδιρίδη, Γιώργο Βρεττάκο, Μιχάλη Λιβανό, Μαρκόπουλο Δημήτρη και τον Γιάννη Τραγάκη για να κάνουμε τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ. Το Νοσοκομείο αυτό επί θητείας μου έχει σε σχέση με το 2019 αύξηση του προϋπολογισμού του κατά +76%, έχει +65 ιατρούς, +135 νοσηλευτές, +133 άτομα λοιπό προσωπικό και σε αυτό το Νοσοκομείο επί θητείας μου εντάχθηκαν σε διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία και εκτελούνται έργα συνολικής αξίας 30.000.000€.

Για την ακρίβεια το Νοσοκομείο γίνεται καινούργιο και θα το παραδώσω στον διάδοχο μου καλύτερο από ποτέ. Σε αυτό το Νοσοκομείο που έχουμε τόσο φροντίσει αποφάσισαν το ΚΚΕ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά να συγκεντρωθούν και να με εμποδίσουν δια της βίας να μπω και να κάνω την δουλειά μου. Ευχαριστώ την Ελληνική Αστυνομία τους άνδρες της Υ.ΜΕ.Τ, της ΔΡΑΣΗΣ και της ΟΠΚΕ οι οποίοι με γενναιότητα και επαγγελματισμό υπερασπίστηκαν στο πρόσωπό μου την Ελληνική Δημοκρατία και δεν τους άφησαν να κάνουν πραγματικότητα την επιθυμία τους.

Ευχαριστώ όμως ακόμη περισσότερο τους εργαζομένους του Νοσοκομείου που παρά τη βία και τις ύβρεις ήρθαν, με χειροκρότησαν και με ευχαρίστησαν για όλα τα έργα που κάνουμε εκεί. Στη Δημοκρατία μας το δικαίωμα στην διαμαρτυρία είναι ιερό αλλά η βία δεν είναι ανεκτή. Αν νόμιζαν ότι θα τους φοβηθώ και θα φύγω έκαναν λάθος. Η Δημοκρατία δεν φοβάται».