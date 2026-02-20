Αγκαζέ Δένδιας και Γκιλφόιλ στο Πεντάγωνο: Υποδοχή με λουλούδια στην πρέσβη, επαφές με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου

Με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, παρούσα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας υποδέχθηκε σήμερα, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, στο ελληνικό Πεντάγωνο αντιπροσωπεία του Κογκρέσου, υπό τον γερουσιαστή Τζέρι Μοράν.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Ι. Καποδίστριας» του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με τη συμμετοχή των γερουσιαστών Κίρστεν Γκίλιμπραντ, Τζον Μπαράσο, Τζον Μπούζμαν, Ντεμπ Φίσερ, Γκάρι Πίτερς, καθώς και της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ακολούθησε γεύμα εργασίας, το οποίο παράθεσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, είχε επαφές στο γραφείο του με τον Ανώτατο Συμμαχικό Διοικητή του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη (SACEUR), πτέραρχο Αλέξους Γκρέγκορι Γκρίνκουι, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αθήνα. Στη συνάντηση παρέστη και ο αρχηγός του ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης.

Η αντιπροσωπεία του Κογκρέσου, υπό τον γερουσιαστή Τζέρι Μοράν, το πρωί της Παρασκευής (20.02.2026) έγινε δεκτή στο Μέγαρο Μαξίμου από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σχέση Αθήνας-Ουάσιγκτον, με αιχμή την ενέργεια, την άμυνα και τις επενδύσεις. Στη συνάντηση παρέστη και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.