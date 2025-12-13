Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Τι ζητούν οι αγρότες για να καθίσουν στο τραπέζι με τον Πρωθυπουργό – Η λίστα με τα αιτήματα

Χαρακτηρίζοντας προσχηματικό τον διάλογο, οι αγρότες δηλώνουν έτοιμοι να κάνουν Χριστούγεννα στα μπλόκα αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους
Αγροτικές κινητοποιήσεις
ΦΩΤΟ EUROKINISSI

Τελεσίγραφο στην κυβέρνηση στέλνουν μαζί με τα αιτήματά τους οι αγρότες, οι οποίοι αποφάσισαν να μην καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τη Δευτέρα (15/12/25) και να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους στα μπλόκα. Μάλιστα, προειδοποιούν για κλιμάκωση… 

Οι αγρότες χαρακτηρίζουν προσχηματικό το διάλογο και δηλώνουν έτοιμοι να κάνουν Χριστούγεννα στα μπλόκα, την ώρα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνιζε για ακόμα μια φορά το απόγευμα του Σαββάτου (13/12/25) ότι η κυβέρνηση λέει ναι στο διάλογο και όχι στο κλείσιμο δρόμων. 

Όσο για τα αιτήματα των αγροτών, αυτά θα τα στείλουν εγγράφως στην κυβέρνηση και οι αγρότες θα συζητήσουν με τον πρωθυπουργό μόνο αφού προηγουμένως εξασφαλίσουν την ικανοποίησή τους.

Η λίστα των αιτημάτων σύμφωνα με την ΕΡΤ έχει ως εξής:

Παραγραφή διώξεων των αγροτών από τη Βουλή.
Καταβολή των χρημάτων που οφείλει η κυβέρνηση είτε από επιδοτήσεις είτε από αποζημιώσεις είτε από οπουδήποτε αλλού.
Κατώτερες εγγυημένες τιμές.
Ρεύμα στα 7 λεπτά.
Αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα.
Μείωση του κόστους παραγωγής.
Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας.
Να εξυγιανθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
Να μοιραστούν τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους πραγματικούς δικαιούχους.
Να υπάρξει ελεγκτικός μηχανισμός στον Οργανισμό.
Να μην περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.
Να δοθούν τα ονόματα στη δημοσιότητα.
Σε ό, τι αφορά την κτηνοτροφία, θα υπάρξουν παράρτημα αιτημάτων, για τη μελισσοκομία, την κτηνοτροφία και τους αλιείς. Για τους κτηνοτρόφους, που αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα με την ευλογιά των προβάτων τα αιτήματα είναι:

Εμβολιασμός με πλήρη αποζημίωση.
Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.
Δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών.

Οι αγρότες της Νίκαιας και όλης της Θεσσαλίας, θα κάνουν συλλαλητήριο έξω από το δικαστικό μέγαρο στη Λάρισα, όπου πρόκειται να δικαστούν οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες στα επεισόδια της Κυριακής, οπότε και ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις.

Την ίδια ώρα, στο τελωνείο των Κήπων βρίσκονται σε αναμονή για να περάσουν τα σύνορα, εκατοντάδες φορτηγά λόγω του μπλόκου, τόσο στο ελληνικό όσο και στο τουρκικό έδαφος.

Στην τουρκική πλευρά, βρίσκονται ακινητοποιημένες περίπου 1.000 νταλίκες, οι οποίες βρίσκονται σε ένα πάρκινγκ ένα χιλιόμετρο μετά τον μεθοριακό σταθμό των Υψάλων.

Στο ελληνικό έδαφος υπάρχουν γύρω στα 400 φορτηγά σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα οποία είναι ακινητοποιημένα επί της Εγνατίας Οδού και τα οποία σιγά σιγά προσπαθούν να πλησιάσουν τα σύνορα για να περάσουν στην Τουρκία. Κάθε λίγη ώρα, οι αγρότες αφήνουν 30-40 φορτηγά να περνούν στην Τουρκία για να αποσυμφορηθεί η Εγνατία Οδός αλλά και να μπορέσουν να ανακουφίσουν τους ταξιδιώτες οι οποίοι έχουν 3 μέρες περίπου αναμονή κατά μέσο όρο.

Πολιτική
