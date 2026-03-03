Πολιτική

Αλέξης Τσίπρας: «Ελλάδα και Κύπρος, δεν έχουν κανένα λόγο να γίνονται μέρος αυτού του πολέμου»

Ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την ασφάλεια της Ελλάδας και της Κύπρου
Ο Αλέξης Τσίπρας
Ο Αλέξης Τσίπρας / eurokinissi

Στο ότι η Ελλάδα και η Κύπρος βρίσκονται για πρώτη φορά με τόση ένταση και βαριές συνέπειες στο επίκεντρο μιας πολεμικής σύγκρουσης αναφέρθηκε ο Αλέξης Τσίπρας στην τελευταία του ανάρτησή του.

«Πρώτη προτεραιότητα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, είναι η Ελλάδα να ανταποκριθεί στο αίτημα της Κύπρου για στήριξη της άμυνας και της ασφάλειας των πολιτών της απέναντι στις ιρανικές επιθέσεις», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.

Και συμπλήρωσε ο πρώην πρωθυπουργός : «Όσοι όμως, λένε σήμερα μεγάλα λόγια για τον ελληνισμό θα πρέπει να αναλογιστούν αν η ασφάλειά του, τα συμφέροντα και οι αξίες του υπηρετούνται με το να πρωτοστατεί σε μέτωπα πολέμου αναζητώντας προστάτες ή σε σχήματα ειρήνης, οικοδομώντας συμμαχίες.

Η Ελλάδα, όπως και η Κύπρος, δεν έχουν κανένα λόγο να γίνονται μέρος αυτού του πολέμου που διεξάγεται απροκάλυπτα, με κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, με βασικό στόχο τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών του Ιράν και προφανώς όχι τη δημοκρατία στη πολύπαθη χώρα.

Το δε Ηνωμένο Βασίλειο οφείλει να δώσει εξηγήσεις για την εμπλοκή – και μάλιστα απροειδοποίητα – της Βρετανικής βάσης της Κύπρου στις Αμερικανικές επιχειρήσεις θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια του νησιού.

Την ίδια στιγμή τεράστιες είναι και οι ευθύνες της ηγεσίας της ΕΕ που παρακολουθεί αμήχανα τις εξελίξεις χωρίς να έχει κάνει τίποτα για διπλωματική λύση στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Διαβάστε ΕΔΩ LIVE όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Με την απαράδεκτη στάση της αποδεικνύει ότι όλες οι κατά καιρούς μεγάλες διακηρύξεις περί κοινής ευρωπαϊκής άμυνας αποτελούν λόγια του αέρα, ιδίως δε όταν δεν πρόκειται για την Ουκρανία αλλά για τη Κύπρο».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
132
123
69
63
56
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Ο Ανδρουλάκης θα συναντηθεί σήμερα με τον Μητσοτάκη για να ενημερωθεί για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή
Στο ΠΑΣΟΚ τηρούν απολύτως θεσμική, αλλά και σοβαρή στάση, αφού στόχος τους είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης να τοποθετηθεί μόνο μετά από την ενημέρωση που θα έχει θεσμικά
Ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε προηγούμενη συνάντηση
Μητσοτάκης: Κατ’ ιδίαν ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών για τη Μέση Ανατολή, συνάντηση την Τρίτη με Ανδρουλάκη
Ο πρωθυπουργός θα τοποθετηθεί την Τετάρτη (04.03.2026) στη Βουλή στη συζήτηση για την επιστολική ψήφο των αποδήμων – Ενημέρωση της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών από τον Γιώργο Γεραπετρίτη
Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης 9
Newsit logo
Newsit logo