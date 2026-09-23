Αλέξης Τσίπρας: Live η συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ

Η κυβέρνηση δεν μπορεί να μιλά για success story με τη βενζίνη στα 2,40 και το πετρέλαιο στα 2 ευρώ σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη ΔΕΘ.

Ο Αλέξης Τσίπρας αρχικά αναφέρθηκε στις υψηλές τιμές ενέργειας λέγοντας πως υπάρχουν εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση ώστε να μειωθούν οι τιμές στα καύσιμα.

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«Η κυβέρνηση σίγουρα περίμενε εμένα για να συνεννοηθούν μεταξύ τους για τις τιμές των καυσίμων» σημείωσε αρχικά και τόνισε πως: «Ο Κυρανάκης με δικαίωσε και είπε ότι είναι εφικτή η μείωση του φόρου στα καύσιμα», αλλά τόνισε πως λίγες ώρες αργότερα το υπουργείο έβγαλε ανακοίνωση ότι δεν είναι εφικτό.

Σημείωσε πως: «Ο πόλεμος είναι εδώ. Δεν έπρεπε να περιμένουμε να φτάσει το πρόβλημα στον λογαριασμό και την πόρτα μας».

Σχετικά με τις κυβερνητικές εξαγγελίες για την ενέργεια και τα καύσιμα, υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρουσίασε συγκεκριμένα μέτρα. «Ο πρωθυπουργός δεν είπε τίποτα συγκεκριμένο για ενέργεια και καύσιμα. Μας είπε απλά ότι περίμενε την Ευρώπη να του δώσει την άδεια για να κάνει παρέμβαση στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης».

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Σε αυτό το σημείο τόνισε πως: «Η κυβέρνηση έχει τα εργαλεία για να ανακουφίσει τα νοικοκυριά».

Μίλησε για τα υπερκέρδη των διυλιστηρίων και τόνισε πως η κυβέρνηση δεν αξιοποιεί τα διαθέσιμα εργαλεία, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες: «Υπάρχουν υπερκέρδη, αλλά η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα», ανέφερε και πρόσθεσε πως θα μπορούσε ακόμα να εκμεταλλευτεί την υπερφορολόγηση αλλά και το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.

Ο Αλέξης Τσίπρας πρόσθεσε πως: «Πρέπει να διαλέξουν αν τελικά τίναξα την μπάνκα στον αέρα ή αν ήμουν τσιφούτης» και πρόσθεσε πως: «όσα εξαγγείλαμε εμείς ήταν εντός των δημοσιονομικών ορίων».

Αναφέρθηκε, δε, και στον 13ο μισθό και 13η σύνταξη λέγοντας πως: «Για 13ο μισθό και 13η σύνταξη θα μπορούσα κι εγώ να τα εξαγγείλω, αλλά σε αυτή τη φάση πρέπει να στηρίξουμε τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας».

«Για κάποιους ο λογαριασμός βγαίνει και όχι μόνο αυτό, καταγράφουν και μεγάλα κέρδη, αλλά για τους πολλούς αυτό δεν ισχύει», τόνισε.

«Η πατριωτική εισφορά εφαρμόζεται σε πολλές χώρες», σημείωσε πως «πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος του περιουσιολογίου» και πως ήρθε η στιγμή οι πιο ισχυροί να βάλουν πλάτη. Σε αυτό το σημείο τόνισε πως: «Εβδομήντα οικογένειες στη χώρα κατέχουν τον πλούτο και είναι ισχυρές. Θα έπρεπε από μόνοι τους να αισθανθούν ότι αν δεν συμβάλλουν περισσότερο, η χώρα θα οδηγηθεί στα βράχια με συνθήκες έντασης και κοινωνικής αναταραχής».

«Όταν δίνεις δάνεια στους μεγάλους και οι μικρομεσαίοι είναι απέξω τότε η οικονομία μεγαλώνει ανισοβαρώς» επεσήμανε.

«Στόχος μας είναι η πολιτική αλλαγή» σημείωσε για τις εκλογές και τόνισε πως: «Όσο εφικτή είναι η αυτοδυναμία Μητσοτάκη τόσο εφικτό είναι να γίνουμε εμείς πρώτο κόμμα».

Συμπλήρωσε πως: «Είμαστε ένα κόμμα 4 μηνών, δεν είμαστε μέσα στη βουλή, δεν έχουμε τις ίδιες οικονομικές δυνατότητες, στηριζόμαστε στις δυνάμεις μας».

«Μιλάτε σε μένα για κυβέρνηση συνεργασίας που αναγκάστηκα να συνεργαστώ με κόμμα της δεξιάς, γιατί δεν έβγαιναν τα κουκιά» είπε σε σχετική ερώτηση και σημείωσε πως «ο μεγάλος συνασπισμός στην Ελλάδα δεν θα ήταν μια ευνοϊκή εξέλιξη».

«Ο Κασιδιάρης μπήκε στη φυλακή για εγκλήματα, γιατί σκότωσαν τον Παύλο Φύσσα, τον Σαχζάτ Λουκμάν, γιατί έκαναν πογκρόμ κατά των μεταναστών, δεν μπήκε στη φυλακή για τις ιδέες του» τόνισε.

«Αν κανονικοποιήσουμε την ακροδεξία θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε» σημείωσε.