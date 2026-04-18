Αλέξης Τσίπρας: «Ώρα ευθύνης» – Αιχμηρό άρθρο που προαναγγέλλει εξελίξεις για το νέο κόμμα

Με άρθρο του στην «Εφημερίδα των Συντακτών», υπό τον τίτλο «ώρα ευθύνης», ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται πως ξεδιπλώνει τις προθέσεις του για τα επόμενα βήματα και το πολυαναμενόμενο κόμμα του.

Ο Αλέξης Τσίπρας στο άρθρο του αναφερόμενος στη συζήτηση που προηγήθηκε στη Βουλή, σημειώνει ότι «όσοι την παρακολούθησαν δεν έλαβαν απαντήσεις για κρίσιμα ζητήματα», όπως «η κακοποίηση του κράτους δικαίου» και «η διασπάθιση δημόσιου χρήματος», ενώ θέτει διαδοχικά ερωτήματα για τη στάση της κοινωνίας απέναντι στην κυβερνητική πολιτική.

Ο ίδιος ασκεί δριμεία κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι «αντιμετωπίζει το κράτος σαν λάφυρο» και κατηγορώντας την κυβέρνηση για πρακτικές που – όπως αναφέρει – πλήττουν τη δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη και τη διαχείριση των δημόσιων πόρων.

Σε άλλο σημείο μιλά για την ακρίβεια λέγοντας πως «αυτή η πλειοψηφία της κοινωνίας δυσκολεύεται σήμερα να βγάλει τον μήνα ακόμη και να έχει πρόσβαση σε βασικά αγαθά. Το ζούμε και το ακούμε σε κάθε συζήτηση με τους ανθρώπους γύρω μας και το βλέπουμε αποτυπωμένο σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης. Όπου η πλειοψηφία απαντά ότι το 2019, παρότι βγαίναμε από τα μνημόνια, ήταν οικονομικά καλύτερα, τα 3/4 ότι δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα και ένα ποσοστό άνω του 70% ζητά πολιτική αλλαγή.

Μπορεί όμως αυτή η αλλαγή να έρθει αν τα πράγματα μείνουν ως έχουν;

Αρκεί η δυσαρέσκεια των πολιτών από την κυβέρνηση Μητσοτάκη για να τη φέρει;

Όλα δείχνουν ότι δεν αρκεί».

Ωστόσο, τονίζει ότι η φθορά της κυβέρνησης δεν αρκεί από μόνη της για να επιφέρει αλλαγή, καθώς – όπως υπογραμμίζει – «δεν υπάρχει ισχυρή και αληθινά εναλλακτική κυβερνώσα δύναμη», γεγονός που επιτρέπει, όπως λέει, στην κυβέρνηση «να επιπλέει».

Στο άρθρο του χαρακτηρίζει τη σημερινή κυβέρνηση ως «την πιο κυνική και διεφθαρμένη κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης», αποδίδοντας την αντοχή της στην απουσία ισχυρού πολιτικού αντιπάλου τόσο σε επίπεδο προγράμματος όσο και πολιτικού οράματος.

Κλείνοντας, ο Αλέξης Τσίπρας απευθύνει κάλεσμα για «ένα μεγάλο δημοκρατικό ξεβόλεμα» και «εκ θεμελίων ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου», με στόχο –όπως αναφέρει– «μια νέα και ισχυρή κυβερνώσα Αριστερά». Όπως τονίζει χαρακτηριστικά, «ζυγώνει η ώρα που όλοι θα κληθούμε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας».

Οι επόμενες κινήσεις

Το άρθρο θεωρείται ως προάγγελος εξελίξεων καθώς δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες η παρουσίαση του ιδεολογικού μανιφέστου που θα αποτελεί τη βάση ενός νέου κόμματος.

Την ερχόμενη Τετάρτη, ο Αλέξης Τσίπρας θα συμμετάσχει στην παρουσίαση βιβλίου του Λ. Μακρή για τον Γιάννη Μπουτάρη, σε εκδήλωση όπου θα δώσει το «παρών» και ο Χάρης Δούκας.

Τέλος, προγραμματίζονται οι δύο τελευταίες παρουσιάσεις της «Ιθάκης» σε Καλαμάτα και Ηράκλειο, με το επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού να δίνει έμφαση στην επιτυχή ολοκλήρωσή τους.