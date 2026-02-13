Πολιτική

Αλέξης Τσίπρας: Στη Λάρισα η επόμενη παρουσίαση της «Ιθάκης» του πρώην πρωθυπουργού

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου στο Divani Palace Larissa, με ομιλία του πρώην πρωθυπουργού
Αλέξης Τσίπρας
Παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» στα Γιάννενα (Φωτογραφία αρχείου / ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ / EUROKINISSI)

Η Λάρισα αποτελεί τον επόμενο σταθμό στον κύκλο παρουσιάσεων του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με την πρόσκληση των εκδόσεων Gutenberg, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, στο συνεδριακό κέντρο του Divani Palace Larissa (Παπαναστασίου 19).

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα θα συζητήσουν ο Απόστολος Καλογιάννης, πρώην δήμαρχος Λαρισαίων, η Ιωάννα Καραβάνα, δικηγόρος και πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών, ο Θέμης Λαζαρίδης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, η ηθοποιός Μαριάννα Τουμασάτου και ο Σωτήρης Τσουκαρέλης, πολιτικός επιστήμονας και υπεύθυνος κοινωνικής καινοτομίας της ΚοινΣΕπ «Τα Ψηλά Βουνά». Θα ακολουθήσει ομιλία του πρώην πρωθυπουργού.

parousiasi ithaki tsipra larisa

Τον συντονισμό της παρουσίασης έχουν αναλάβει οι δημοσιογράφοι Γιάννης Γιαννακόπουλος (Θεσσαλία TV) και Αλεξία Τασούλη (Ναυτεμπορική TV). Η προσέλευση έχει οριστεί για τις 18:30, ενώ η έναρξη της εκδήλωσης για τις 19:00.

