Αλέξης Τσίπρας: «Στην πατρίδα μας δοκιμάζονται σήμερα και η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη»

Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να έχει επιλέξει τον τελευταίο καιρό πιο ενεργή παρουσία που ίσως προοικονομεί τη δυναμική του επιστροφή στο πολιτικό προσκήνιο της χώρας.

Μία ημέρα την ομιλία του σε εκδήλωση του Economist στη Θεσσαλονίκη, ο Αλέξης Τσίπρας προχώρησε σε μία ακόμη ανάρτηση με τον πρώην πρωθυπουργό, να θυμίζει απόσπασμα από την ομιλία του στη 2η Διεθνή Διάσκεψη για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη στις 10 Ιουνίου ασκώντας έντονη πολιτική κριτική στην κυβέρνηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

«Στην πατρίδα μας δοκιμάζονται σήμερα και η δημοκρατία και η δικαιοσύνη.

Γιατί με τις ορατές πολιτικές της και τις «αόρατες» πρακτικές της, η κυβέρνηση χτίζει μια κοινωνία που εύλογα, και με βάση επίσημα στοιχεία και μετρήσεις, μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει ως «κοινωνία των χασμάτων».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την Ομιλία στη 2η Διεθνή Διάσκεψη για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη, 10/06/2025».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Αλέξης Τσίπρας (@alexistsipras)

Ο Αλέξης Τσίπρας πρόσφατα με συνέντευξή του στην οποία αναφέρει ότι «Ποτέ δεν διψούσα για εξουσία, αλλά μου λείπει η ενεργός πολιτική και η επαφή με τους ψηφοφόρους», έφερε αντιδράσεις αλλά και έντονη φημολογία περί ίδρυσης νέου κόμματος.