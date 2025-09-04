Πολιτική

Αλέξης Τσίπρας: «Στην πατρίδα μας δοκιμάζονται σήμερα και η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη»

Η ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού Αλεξη Τσίπρα
Αλέξης Τσίπρας
Photo / Eurokinissi

Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να έχει επιλέξει τον τελευταίο καιρό πιο ενεργή παρουσία που ίσως προοικονομεί τη δυναμική του επιστροφή στο πολιτικό προσκήνιο της χώρας.

Μία ημέρα την ομιλία του σε εκδήλωση του Economist στη Θεσσαλονίκη, ο Αλέξης Τσίπρας προχώρησε σε μία ακόμη ανάρτηση με τον πρώην πρωθυπουργό, να θυμίζει απόσπασμα από την ομιλία του στη 2η Διεθνή Διάσκεψη για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη στις 10 Ιουνίου ασκώντας έντονη πολιτική κριτική στην κυβέρνηση.

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

«Στην πατρίδα μας δοκιμάζονται σήμερα και η δημοκρατία και η δικαιοσύνη.

Γιατί με τις ορατές πολιτικές της και τις «αόρατες» πρακτικές της, η κυβέρνηση χτίζει μια κοινωνία που εύλογα, και με βάση επίσημα στοιχεία και μετρήσεις, μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει ως «κοινωνία των χασμάτων».

Από την Ομιλία στη 2η Διεθνή Διάσκεψη για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη, 10/06/2025».

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Αλέξης Τσίπρας (@alexistsipras)

 

Ο Αλέξης Τσίπρας πρόσφατα με συνέντευξή του στην οποία αναφέρει ότι «Ποτέ δεν διψούσα για εξουσία, αλλά μου λείπει η ενεργός πολιτική και η επαφή με τους ψηφοφόρους», έφερε αντιδράσεις αλλά και έντονη φημολογία περί ίδρυσης νέου κόμματος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κυβέρνηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Καμία όχληση απο την ευρωπαϊκή εισαγγελία – Να ξεκαθαρίσει την θέση της η Λευκωσία
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε και για τις αναρτήσεις Τσίπρα αλλά και το πόρισμα του Γενικού Χημείο του Κράτους για τα Τέμπη
Φωτογραφία αρχείου (EUROKINISSI
3
Ο Άδωνις Γεωργιάδης ακύρωσε την επίσκεψή του στο νοσοκομείο Δράμας: «Δεν πηγαίνω ούτε να τσακώνομαι ούτε να με απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν»
Στην καταγγελία του αναφέρει ότι ο πρόεδρος των εργαζομένων στο νοσοκομείο Δράμας «προσκείμενος στο ΚΚΕ ξεκίνησε δημόσιο αγώνα για να με προπηλακίσουν εκεί κατά την άφιξη μου»
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ 51
Ανδρουλάκης: «Οι μέρες ασυδοσίας της ΝΔ τελείωσαν, η πολιτική πρέπει να ξανασυστηθεί με την ηθική»
Ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην εκδήλωση για τον εορτασμό της 51ης επετείου από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ, αναφέρθηκε στην ιστορία της παράταξης ενώ κατέθεσε και συγκεκριμένες προτάσεις για το δημογραφικό
Ο Νίκος Ανδρουλάκης
Τα σενάρια για κοινή κοινοβουλευτική ομάδα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς – Οι επιλεκτικές κινήσεις Τσίπρα στο πιθανό νέο κόμμα
Στελέχη και των δύο κομμάτων θεωρούν ότι θα μπορέσουν να αναστείλουν την κίνηση Τσίπρα αφού θα εμφανιστούν ως κοινός φορέας που θέλει να εκφράσει τον χώρο της αριστεράς
Σωκράτης Φάμελλος και Αλέξης Χαρίτσης 3
«Ορόσημο» για τη δημοσκοπική ανάκαμψη της ΝΔ η ΔΕΘ – Ο κρίσιμος ρόλος του αριθμού 3
Η προσδοκία στο κυβερνητικό «στρατόπεδο» είναι τα ποσοστά, μετά τη Δ.Ε.Θ. να αυξηθούν κατά 2 με 3 μονάδες, κι έτσι στην εκτίμηση ψήφου το ποσοστό της «γαλάζιας» παράταξης να γράψει μπροστά τον αριθμό «3»
Κυριάκος Μητσοτάκης 29
Newsit logo
Newsit logo