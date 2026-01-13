Συμβαίνει τώρα:
Ανδρέας Λοβέρδος για ψευδομάρτυρες Novartis: Είχα πει μέχρι τέλους και φτάσαμε στο τέλος

Αφήνει αιχμές κατά της τότε κυβέρνησης, επιρρίπτοντας ευθέως πολιτικές ευθύνες στον Αλέξη Τσίπρα
Την ικανοποίησή του για την απόφαση του Εφετείου στην υπόθεση της Novartis εξέφρασε ο Ανδρέας Λοβέρδος, κάνοντας λόγο για πλήρη δικαίωση. «Είχα πει μέχρι τέλους και φτάσαμε στο τέλος», ανέφερε χαρακτηριστικά, στην ανάρτησή του.

«Ένοχοι κρίθηκαν ομόφωνα και για τα δύο αδικήματα και από το εφετείο οι ψευδομάρτυρες της σκευωρίας της Novartis» αναφέρει ο Ανδρέας Λοβέρδος, στην ανάρτηση του.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος αφήνει επίσης αιχμές κατά της τότε κυβέρνησης, επιρρίπτοντας ευθέως πολιτικές ευθύνες στον Αλέξη Τσίπρα. Όπως σημειώνει, «ένοχοι κρίθηκαν και στη συνείδησή μας όσοι τους συνέδραμαν, με επικεφαλής τον πρωθυπουργό του ΣΥΡΙΖΑ που επέλεξε συνειδητά να στηρίξει τους ψευδομάρτυρες μέσα και έξω από τη χώρα, μέσα και έξω από τη Βουλή».

Δίκη Novartis: Ομόφωνα ένοχοι οι ψευδομάρτυρες Δεστεμπασίδης και Μαραγγέλης

Υπενθυμίζεται ότι, το πρωί της Τρίτης (13.1.26), οι δύο κατηγορούμενοι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες στην υπόθεση της Novartis κρίθηκαν ομόφωνα ένοχοι. Ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης και η Μαρία Μαραγγέλη, που ως προστατευόμενοι μάρτυρες είχαν τα ψευδώνυμα «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση» αντίστοιχα, καταδικάστηκαν όπως και πρωτοδίκως, για ψευδή κατάθεση κατά συρροή σε βάρος όλων των πολιτικών προσώπων που στράφηκαν εναντίον τους με μηνύσεις και για ψευδή καταμήνυση σε βάρος ορισμένων εξ αυτών.

