Νίκος Ανδρουλάκης στα «Ποσειδώνια 2026»: Ισχυρή ναυτιλία σημαίνει ισχυρή Ελλάδα

Την ανάγκη η ναυτιλία να παραμείνει ισχυρός μοχλός διεθνούς παρουσίας της χώρας ανέδειξε την Τετάρτη (03.06.2026) ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από τη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση «Ποσειδώνια 2026», στέλνοντας μήνυμα για την ενίσχυση της ελληνικής σημαίας και τον εκσυγχρονισμό του κλάδου.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι για το ΠΑΣΟΚ η ναυτιλία δεν αποτελεί μόνο οικονομικό πυλώνα, αλλά και εργαλείο διεθνούς επιρροής της χώρας. «Ισχυρή ναυτιλία σημαίνει ισχυρή παρουσία της χώρας μας σε παγκόσμιο επίπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στάθηκε ιδιαίτερα στη μείωση του εθνικού νηολογίου, σημειώνοντας ότι πρόκειται για εξέλιξη που πρέπει να προβληματίσει. Όπως είπε, η ελληνική σημαία πρέπει να γίνει ξανά ελκυστική, με πρώτο βήμα την άμεση εφαρμογή του ψηφιακού νηολογίου.

Παράλληλα, ζήτησε εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου, με στόχο την κατάργηση της γραφειοκρατίας και των περιττών διαδικασιών που, όπως υπονόησε, λειτουργούν αποτρεπτικά για την ενίσχυση του ελληνικού νηολογίου.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ακόμη ότι η Ελλάδα οφείλει να αξιοποιήσει τις ευρωπαϊκές εμπειρίες και το κοινοτικό πλαίσιο, ώστε να διαμορφώσει ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον για τη ναυτιλία.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στους νέους, επισημαίνοντας την ανάγκη να δοθούν κίνητρα για το ναυτικό επάγγελμα και να στηριχθούν ουσιαστικά οι ναυτικές σχολές. «Πρέπει να δώσουμε προοπτική στη ναυτιλία», σημείωσε, χαρακτηρίζοντάς την έναν από τους σημαντικότερους πρεσβευτές της χώρας στο εξωτερικό.