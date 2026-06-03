Σακελλαρίδης κατά Τσίπρα: «Η ΕΛΑΣ επιδιώκει κοκορομαχία για τη 2η θέση, δεν έχει προοπτικές διακυβέρνησης»

Με ευθεία επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς και προεδρεύων του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, επιχείρησε να αποδομήσει το νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, αμφισβητώντας τόσο τη δυναμική όσο και την κυβερνητική του προοπτική. Η παρέμβαση Σακελλαρίδη έρχεται λίγες ώρες μετά τη διάλυση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΕΑΡ, γεγονός που επιβεβαίωσε το βάθος της κρίσης που προκάλεσε στον χώρο η επιστροφή Τσίπρα με την ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη).

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης υποστήριξε ότι η Νέα Αριστερά δεν βλέπει στην ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) του πρώην πρωθυπουργού μια απάντηση στα αδιέξοδα του προοδευτικού χώρου, αλλά ένα εγχείρημα που θα εγκλωβιστεί σε ανταγωνισμό με το ΠΑΣΟΚ ή το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού για τη δεύτερη θέση. «Το μείζον για τον κ. Τσίπρα είναι μια κοκορομαχία, στην πραγματικότητα, για τη δεύτερη θέση», σημείωσε χαρακτηριστικά, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (03.06.2026) στο Action24. Κατά τον ίδιο, η ΕΛΑΣ δεν ταράζει τα «λιμνάζοντα νερά» της Αριστεράς, αλλά αντιθέτως «θολώνει ακόμη περισσότερο τα ήδη θολωμένα νερά».

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Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς υποστήριξε ότι το νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού δεν μπορεί να δημιουργήσει κυβερνητική προοπτική, καθώς, όπως είπε, κάτι τέτοιο προϋποθέτει ένα εντελώς διαφορετικό πολιτικό πλαίσιο. «Χρειάζεται μία αριστερή πολιτική πρόταση η οποία δεν θολώνει τα νερά, δεν τσαλαβουτάει δεξιά και αριστερά προσπαθώντας να γίνει αρεστή σε όλα τα ακροατήρια», ανέφερε.

Με τη φράση αυτή, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης έθεσε στο στόχαστρο τη στρατηγική διεύρυνσης που επιχειρεί να εκπέμψει ο Αλέξης Τσίπρας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η προσπάθεια επανόδου του κινείται περισσότερο με όρους επικοινωνίας παρά καθαρής πολιτικής ταυτότητας.

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Ο ίδιος επέμεινε ότι η Αριστερά έγινε ανταγωνιστική μόνο όταν μιλούσε «καθαρά και ανοιχτά» για το πρόγραμμά της και με αυτοπεποίθηση. Αντιθέτως, όπως σημείωσε, μια πρόταση που προσπαθεί να απευθυνθεί ταυτόχρονα σε όλα τα ακροατήρια καταλήγει να μην πείθει κανένα.

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν και για το rebranding του πρώην πρωθυπουργού. «Δεν ξέρω εάν πέτυχε, αυτό θα κριθεί. Σε προσωπικό επίπεδο δεν με έπεισε», είπε, βάζοντας σαφή απόσταση ανάμεσα στη Νέα Αριστερά και το νέο πολιτικό σχήμα του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης αναφέρθηκε ακόμη στην ανάγκη μιας «νέας ενωτικής διαδικασίας» στη βάση προγραμματικών θέσεων, τονίζοντας ωστόσο ότι η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και όσων αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά, δεν διαθέτει τα χαρακτηριστικά που μπορούν να δημιουργήσουν εμπιστοσύνη ή κινητοποίηση πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ του 2023.

Το ρήγμα στη Νέα Αριστερά και η διάλυση της ΚΟ

Η τοποθέτηση Σακελλαρίδη έρχεται στον απόηχο της επίσημης διάλυσης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, μετά την αποχώρηση επτά βουλευτών και δεκάδων στελεχών που κινήθηκαν προς την έξοδο μετά την ίδρυση της ΕΛΑΣ από τον Αλέξη Τσίπρα. Οι Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανώ Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ και Δημήτρης Τζανακόπουλος άνοιξαν τον δρόμο της αποχώρησης, στερώντας από τη Νέα Αριστερά την Κοινοβουλευτική της Ομάδα και επισφραγίζοντας ένα ρήγμα που είχε φανεί ήδη από το συνέδριο του κόμματος και την αλλαγή ηγεσίας.