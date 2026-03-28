Άννα Διαμαντοπούλου: «Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να γίνει ξανά μεγάλο και κυβερνών κόμμα»

Με σύνθημα την ενότητα και την εκλογική αντεπίθεση εμφανίστηκε από το βήμα του 4ου Τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, καλώντας στελέχη και συνέδρους να βγουν από τη διαδικασία «πεπεισμένοι ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να γίνει ξανά μεγάλο και κυβερνών». «Το ΠΑΣΟΚ μια γροθιά μαζί για την πρωτιά. Όλοι εδώ, όλες οι γενιές. Είμαστε εδώ για έναν στόχο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το κόμμα «συνομιλούσε πάντα με την Ιστορία αλλά και με το μέλλον».

Η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού, Άννα Διαμαντοπούλου, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις μεγάλες αλλαγές που, όπως είπε, φέρνει η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. «Σήμερα είναι η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν μπορούμε να μιλάμε για το χθες», σημείωσε από το βήμα του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, προειδοποιώντας ότι αλλάζουν «η σχέση κεφαλαίου – εργασίας», «η αγορά εργασίας» και συνολικά «τα δεδομένα παντού». Μάλιστα, προέβλεψε ότι «η τεχνητή νοημοσύνη θα φέρει τις μεγαλύτερες ανισότητες που είδε ποτέ ο πλανήτης», τονίζοντας πως απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα «χρειαζόμαστε παιδεία».

Παράλληλα, έδωσε και πολιτικό τόνο στην παρέμβασή της, λέγοντας πως «ζούμε αυταρχισμό με μανδύα κοινοβουλευτικής δημοκρατίας», σε μια περίοδο όπου, όπως ανέφερε, «οι μεταναστευτικές ροές φτάνουν να γίνονται μη διαχειρίσιμες» και η ΝΔ «ταυτίζεται με τα ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης». «Δεν δικαιούμαστε να ασχολούμαστε με σκιαμαχίες, να φτιάχνουμε προσωπικά αφηγήματα και εσωκομματικά μπαζούκας», είπε, διευκρινίζοντας πάντως ότι «δεν μιλώ για εχθρούς, είμαστε δημοκρατία, έχουμε αντιπάλους και θα τους χτυπήσουμε με δημοκρατικά όπλα».

«Καταθέτω υποψηφιότητα για την ΚΕ και Νότιο Τομέα»

Σε προσωπικό αλλά και πολιτικό τόνο, η Άννα Διαμαντοπούλου υπενθύμισε ότι είχε δεσμευθεί να στηρίξει τη νέα ηγεσία του κόμματος, ακόμη και αν δεν εκλεγεί η ίδια, και υποστήριξε ότι αυτό έκανε «ενάμιση χρόνο τώρα», βάζοντας μπροστά «το συλλογικό “εμείς”». «Η συλλογικότητα χτίζεται σπάζοντας μικρά “εγώ” μας», ανέφερε, για να ανακοινώσει αμέσως μετά την υποψηφιότητά της για την Κεντρική Επιτροπή.

Η ίδια γνωστοποίησε επίσης ότι θα είναι υποψήφια βουλευτής στον Νότιο Τομέα, λέγοντας με νόημα ότι επιλέγει μια δύσκολη μάχη. «Καταθέτω υποψηφιότητα για μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Και σύντομα την υποψηφιότητά μου ως βουλευτής του Νότιου Τομέα. Εκεί που είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες», σημείωσε, στέλνοντας μήνυμα ενεργού πολιτικής παρουσίας στην πρώτη γραμμή.

Στο ίδιο πλαίσιο, έδωσε και το ιδεολογικό της στίγμα, επαναφέροντας τις βασικές αναφορές της παράταξης. «Εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική απελευθέρωση», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι σήμερα χρειάζεται «λαϊκή ισχύς» και «πίστη στη δημοκρατία». Ως βασικές προτεραιότητες έθεσε «μια ισχυρή Ευρώπη των προθύμων, με δικαιοσύνη, δικαιώματα και ειρήνη», το άνοιγμα «προς την Ανατολή και την Αφρική για νέες δυνατότητες», αλλά και μια νέα λογική στην άμυνα, όπου «πατριωτισμός είναι η Ελλάδα που παράγει και δεν έχει ανάγκη από εξαρτήσεις».

Άννα Διαμαντοπούλου: «Δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με τη ΝΔ»

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η Άννα Διαμαντοπούλου απέναντι στην κυβέρνηση, περιγράφοντας έναν αυταρχισμό που, όπως είπε, δεν εκδηλώνεται πια με τον παραδοσιακό τρόπο. «Αυταρχισμός δεν γίνεται πια με πραξικοπήματα. Φορά μανδύα κοινοβουλευτισμού», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι ο πρωθυπουργός «παρεμβαίνει σε συγκεκριμένους δικαστές όταν αγγίζει πολιτικές ευθύνες», «ελέγχει την ενημέρωση» και «επιχειρεί αλλοίωση στον λόγο της αντιπολίτευσης και θόλωση στη δημόσια αλήθεια». «Όταν η Δημοκρατία φθείρεται καθημερινά, ο αυταρχισμός δεν επιβάλλεται, αλλά κοινωνικοποιείται», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη τόσο στη χώρα όσο και στο ίδιο το κόμμα, υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει να δώσει μάχη «για μία κανονική δημοκρατία, πέρα από σόσιαλ και κανάλια». Τόνισε, ταυτόχρονα, ότι η δημοκρατία πρέπει να εμπεδώνεται και στο εσωτερικό του κόμματος. «Δεν σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να τσακώνεται δημοσίως. Ούτε σημαίνει “ενός ανδρός αρχή”. Σημαίνει απολογισμός, αξιολόγηση», σημείωσε, ενώ μίλησε και για την ανάγκη «να επιστρέψει ζωή στην περιφέρεια που ερημώνει».

Κλείνοντας, περιέγραψε το ΠΑΣΟΚ ως τη μοναδική σταθερή δύναμη στον χώρο, σε αντίθεση με «δύο κόμματα της Αριστεράς που ρευστοποιούνται», «δύο υπό ίδρυση που δεν ιδρύονται» και μια ΝΔ που μοιάζει «σαν Τιτανικός, κάθε μέρα με ένα σκάνδαλο». «Ριζοσπαστικό σήμερα είναι το αληθινό, το ρεαλιστικό, το πραγματικό. Το δύσκολο», υπογράμμισε, για να ξεκαθαρίσει ότι «το ΠΑΣΟΚ σήμερα είναι ένα κόμμα σοσιαλδημοκρατικό, ενιαίο, αυτόνομο, που έχει αντίπαλο τη συντήρηση, τον λαϊκισμό και τον πελατειασμό». Και έστειλε το καθαρό πολιτικό μήνυμα: «Το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί με κόμματα με τα οποία έχει πολιτικές, ιδεολογικές και σήμερα ηθικές διαφορές, όπως η ΝΔ».