Αυτό είναι το «Σπίτι της Τουρκίας» στη Νέα Υόρκη: Ο ουρανοξύστης που θα φιλοξενήσει τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν την Τρίτη

Στο «Σπίτι της Τουρκίας» θα μεταβεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη συνάντηση που θα έχει με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη την Τρίτη (23.09.2025). Το έμβλημα της τουρκικής διπλωματίας φιλοξένησε την τελευταία συνάντηση των δύο ηγετών.

Η ιστορία του έργου «Σπίτι της Τουρκίας» όπου θα συνομιλήσουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την Τρίτη στις 9 ώρα Ελλάδας, αρχίζει το 2012, όταν η τουρκική κυβέρνηση ανέθεσε στην κατασκευαστική εταιρεία «Cresna» να κατεδαφίσει τα δύο κτήρια που βρίσκονταν μέχρι τότε στο οικόπεδο της γειτονιάς Τερτλ Μπέι του ανατολικού Μανχάταν.

Η συνεργασία με την «Cresna» έληξε το 2016 και η Τουρκία υπέβαλε αγωγή κατά της εταιρείας.

Στη συνέχεια ανέθεσε το έργο στο διεθνές αρχιτεκτονικό γραφείο «Perkins Eastman» με έδρα τη Νέα Υόρκη.

Ο Τούρκος Πρόεδρος πραγματοποίησε τα εγκαίνια του κτηρίου τον Σεπτέμβριο του 2021.

Ο ουρανοξύστης έγινε ευρύτερα γνωστός στο αμερικανικό κοινό φέτος τον Μάιο, όταν ένας άνδρας με λοστό έσπασε αρκετά παράθυρα του ισογείου και διέφυγε.

Αργότερα η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι επρόκειτο για Τούρκο πολίτη με ποινικό μητρώο και ψυχολογικά προβλήματα.

«Σπίτι της Τουρκίας»: Το καμάρι της τουρκικής διπλωματίας

Με ύψος 171 μέτρα και 35 ορόφους, το «Σπίτι της Τουρκίας» ωχριά σε μέγεθος σε σχέση με άλλους ουρανοξύστες της Νέας Υόρκης.

Όμως, το γυάλινο κτήριο είναι το καμάρι της τουρκικής διπλωματίας, μία εμβληματική προσπάθεια του Ταγίπ Ερντογάν να τονώσει το διεθνές προφίλ της χώρας του.

Καθόλου τυχαία, ο γυάλινος ουρανοξύστης χτίστηκε απέναντι από τα κεντρικά γραφεία του ΟΗΕ στην Πρώτη Λεωφόρο.

Από τα 20.000 τετραγωνικά μέτρα ωφέλιμου χώρου, τα 17.000 τ.μ. χρησιμοποιούνται από το γενικό προξενείο της Τουρκίας και τη μόνιμη αποστολή της χώρας στα Ηνωμένα Έθνη. Το κτήριο είναι επίσης κέντρο της τουρκικής πολιτιστικής δραστηριότητας στη Νέα Υόρκη.

Η καμπύλη πρόσοψη του ουρανοξύστη παραπέμπει στην ημισέληνο της τουρκικής σημαίας, ενώ η κορυφή έχει σχήμα τουλίπας, εθνικού συμβόλου της Τουρκίας.

Από τα διαμερίσματα που βρίσκονται από τον 20ό όροφο και πάνω, ορισμένα χρησιμοποιούνται από τούρκους διπλωμάτες. Το «Σπίτι της Τουρκίας» διαθέτει επίσης αίθουσα προσευχών, αίθουσες συσκέψεων, εκθεσιακό χώρο, γυμναστήριο και μπαλκόνια στον 5ο, τον 11ο και τον 16ο όροφο.

Εκεί ο Ερντογάν συνάντησε τον Έλον Μασκ για να του ζητήσει να φτιάξει το νέο εργοστάσιο της Tesla στη χώρα του.