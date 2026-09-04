ΔΕΘ 2026: Με μέτρα έκπληξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης για ελεύθερους επαγγελματίες, νέες οικογένειες και στεγαστικό – Ποιοι θα δουν αυξήσεις

Η συντριπτική πλειοψηφία των μέτρων μπορεί να είχε «κλειδώσει», το Μέγαρο Μαξίμου όμως με το οικονομικό επιτελείο εξάντλησαν κάθε δημοσιονομική δυνατότητα που υπήρχε για το «καλάθι» της ΔΕΘ. Στις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη αναμένεται να περιλαμβάνονται και μέτρα χωρίς οικονομικό κόστος, που όμως θα διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών, αντιμετωπίζοντας χρόνιες στρεβλώσεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναχωρεί σήμερα (04.09.2026) για τη συμπρωτεύουσα, ενόψει της ΔΕΘ, έχοντας στις βαλίτσες του και μέτρα – έκπληξη, που τα γνωρίζει μόνο ο ίδιος και ο στενός κύκλος των συνεργατών του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα «αγγίζουν» ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίους επιχειρηματίες αλλά και νέες οικογένειες, ενώ φέρεται να έχει «κλειδώσει» και ένα επιπλέον μέτρο για την αντιμετώπιση του στεγαστικού, που αφορά στη χορήγηση δανείων με χαμηλό επιτόκιο για αγορά κατοικίας.

Διπλή αποστολή

Στην ομιλία του, αύριο το βράδυ, στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κινηθεί σε δύο κατευθύνσεις…

Από τη μία, θα παρουσιάσει το πακέτο των μόνιμων μέτρων που θα τεθούν σε εφαρμογή από τις αρχές του 2027 και από την άλλη, τον οδικό χάρτη ως το 2030, το κυβερνητικό πρόγραμμα δηλαδή για την επόμενη τετραετία, το οποίο θα συνιστά… μια «Νέα Συμφωνία Αλήθειας» με τους πολίτες, όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θα πρόκειται για μια αφήγηση, για το όραμα μας για την επόμενη ημέρα, δεν θα είναι ένας κατάλογος παροχών» σημειώνουν οι ίδιες πηγές, διαβεβαιώνοντας ότι κάθε δέσμευση και κάθε μέτρο θα συνοδεύεται με αριθμούς.

«Θα είναι όλα απόλυτα κοστολογημένα, θα είναι μόνιμα μέτρα, και θα αρχίσουν να υλοποιούνται από το 2027 και στο εξής» υπογραμμίζουν.

Οι «κερδισμένοι» της ΔΕΘ

Οι ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν στο επίκεντρο τους κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που απομακρύνθηκαν από τη ΝΔ στις ευρωεκλογές, και για τις οποίες «κονταροχτυπιούνται» όλες οι πολιτικές δυνάμεις.

Πρόκειται κυρίως για τη μεσαία τάξη.

«Κερδισμένοι» θα είναι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι ελεύθερους επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι, οι αγρότες αλλά και οι νέοι και οι οικογένειες με παιδιά, ενώ «επιβράβευση» θα υπάρξει για τους συνεπείς φορολογούμενους.

Στον πυρήνα του πακέτου που θα εξαγγελθεί βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η μείωση της προκαταβολής φόρου, οι διορθώσεις στο σύστημα του τεκμαρτού προσδιορισμού των εισοδημάτων των ελεύθερων επαγγελματιών, η οριστική κατάργηση του Τέλους Επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα, η αύξηση του επιδόματος παιδιού, οι αυξήσεις στις συντάξεις (και μάλιστα εντός του 2026), μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης για τους αγρότες κ.α.

Το μήνυμα που επιθυμεί να εκπέμψει η κυβέρνηση είναι ότι η ανάπτυξη μετατρέπεται σε κοινωνικό μέρισμα και ότι πλέον θα «επιβραβευτούν» όσοι επιβαρύνθηκαν δυσανάλογα τα προηγούμενα χρόνια.