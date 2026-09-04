ΠΑΣΟΚ: Από τις στιγμές νοσταλγίας στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο έως το μεγάλο στοίχημα για ΔΕΘ και εκλογές

Στιγμές συγκίνησης και νοσταλγίας έζησαν όσοι βρέθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (03.09.2026) στην πλατεία Ελευθερίας στο κέντρο του Ηρακλείου για να παρακολουθήσουν την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη και όχι μόνο, στο πλαίσιο της εκδήλωσης του ΠΑΣΟΚ για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυσή του.

O κόσμος που συγκεντρώθηκε για την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη ήταν πολύς, ο παλμός έντονος και ο ενθουσιασμός μεγάλος, σκορπίζοντας πλατιά χαμόγελα στους διοργανωτές, που ήξεραν ότι είχαν πάρει ρίσκο επιλέγοντας την Κρήτη για μία τόσο μεγάλη γιορτή για το κόμμα και δεν έπρεπε επουδενί να διαψευστούν. Λίγες ώρες μετά, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ όχι απλά δεν πιστεύουν ότι διαψεύστηκαν, αλλά θεωρούν ότι δικαιώθηκαν για την επιλογή τους.

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Κάτι η κινητοποίηση και το γεγονός ότι οι πολίτες ανταποκρίθηκαν σε αυτήν, κάτι οι στιγμές που θύμιζαν ένδοξες εποχές του παρελθόντος με αυτοκίνητα να τρέχουν κορνάροντας στους δρόμους, στολισμένα με σημαίες του ΠΑΣΟΚ, κάτι το show με drones στον κρητικό ουρανό που αποζημίωσε και τους πλέον συνεσταλμένους της εκδήλωσης, κάτι η παρουσία πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που «κλείδωσε» τη συμμετοχή τους στα «πράσινα ψηφοδέλτια», της Ολυμπίας Τελιγιορίδου στην Καστοριά και του Λευτέρη Αβραμάκη στις Σέρρες, ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε την ευκαιρία να κάνει μία βαθιά ιδεολογική ομιλία. Έδωσε το στίγμα της στάσης που θα κρατήσει το κόμμα του στο εξής, εν μέσω πανηγυρικού κλίματος, αλλά και συζήτησε με πολύ κόσμο, που δεν εγκατέλειψε τον χώρο, για αρκετές ώρες μετά από την ομιλία του.

Στην τελευταία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περιέγραψε περίπου ως ένα ενιαίο σύστημα αυτό που υπηρετούν ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη μία και ο Αλέξης Τσίπρας από την άλλη, αποδίδοντας στον μεν πρώτο απευθείας αναθέσεις που έγιναν κανόνας, υποκλοπές και κατασπατάληση ευρωπαϊκών πόρων, πελατειακές διαδρομές, παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη, καταστρατήγηση του Συντάγματος κ.ο.κ, στον δε δεύτερο αντίστοιχες πρακτικές και τελικά εξαπάτηση και αναξιοπιστία.

«Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ούτε διαχειριστές της παρακμής, ούτε συστήματα διαφθοράς, ούτε νέους Μεσσίες», είπε, αντιπαραβάλλοντας σε όλα αυτά, την αξιοπιστία, το πρόγραμμα, το σχέδιο, τους ανθρώπους και την πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ. Αυτή η τελευταία, υποστήριξε ότι δεν είναι κάποιου είδους εμμονή, αλλά όρος Δημοκρατίας για το κόμμα, αφού δεν έχει εξαρτήσεις και στον μόνο που λογοδοτεί είναι ο λαός.

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Και από τη λεβεντογέννα Κρήτη, την οποία επέλεξε για το «Ξεκίνημα Νίκης» του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα ετοιμάσει τώρα τις βαλίτσες του για τη ΔΕΘ.

Λίγο αφού ακούσει τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού και αποκωδικοποιήσει όσα θα πει και στη συνέντευξη Τύπου της Κυριακής ο τελευταίος, με τους συνεργάτες του, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα φύγει για τη Θεσσαλονίκη, μαζί με κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ που θα γυρίσουν ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα.

Από το βήμα της ΔΕΘ, ωστόσο θα παρουσιάσει το πρόγραμμα του κόμματός του για την οικονομία της χώρας, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτό θα χρηματοδοτηθεί, ενώ έτοιμος για κάθε ερώτηση που θα απαιτεί περαιτέρω διευκρινίσεις για τον τρόπο, το χρόνο υλοποίησης κάθε μέτρου και την κοστολόγησή του, είναι ήδη εδώ και μέρες.

Το στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ, εξάλλου, είναι πλέον επιτακτικό και το φθινόπωρο που μόλις μπήκε, ακριβώς ο χρόνος οπότε θα πρέπει να κερδηθεί. Για αυτό και η δουλειά στο εσωτερικό του κόμματος, που έχει θέσει τον πήχη ψηλά, θα συνεχιστεί με το βλέμμα μόνο μπροστά.